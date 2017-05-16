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Беларусь вновь в лидерах по употреблению алкоголя в мире

16.05.2017 23:50 — Новости Общества | БДГ  
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Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, Беларусь остается в мировых лидерах по употреблению алкоголя.

Однако первое место, по данным ВОЗ, в этом печальном рейтинге занимает соседняя Литва. В 2016 году жители Литвы употребляли в среднем 16 литров алкоголя на человека в год. 

Беларусь в рейтинге самых пьющих стран мира занимает «почетное» второе место с 15 литрами алкоголя на одного жителя в год. 

На третьем месте - Латвия, где в среднем на одного жителя употребляется в год немного меньше, чем в Беларуси - 13 литров алкоголя (стоит отметить, что всего 9 лет назад Латвия была признана самой малопьющей страной Евросоюза). На четвертом месте разместились сразу две страны - РФ и Польша с 12 литрами алкоголя в год на одного жителя.

В минувшем году самой пьющей страной была признана Молдова, жители которой употребляли, по информации ВОЗ, 17,4 литра алкоголя в год, Беларусь употребляю 17 литров, Литва 16,2 литра, РФ - 14,5 литра, Чехия - 14,1 литра. Таким образом, можно говорить о сокращении употребления алкоголя в указанных странах.

В 2014 году данные ВОЗ вызвали в Беларуси небывалый ажиотаж: тогда нашу страну назвали лидером по употреблению алкоголя в мире. Всемирная организация здравоохранения сообщала о том, что Беларусь употребляет 17,5 литров алкоголя в год на одного жителя, старше 15 лет.

 
 
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Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, Беларусь остается в мировых лидерах по употреблению алкоголя.

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