ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Подписано Тарифное соглашение

16.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
Размер текста:
A
A
A

Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков и председатель Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений Сергей Холяво подписали Тарифное соглашение между Министерством обороны Республики Беларусь и Белорусским профессиональным союзом работников государственных и других учреждений на 2017–2019 годы.

Подписанный документ заключен в целях определения мероприятий по обеспечению взаимных обязательств по защите социально-экономических, профессионально-трудовых интересов гражданского персонала Вооруженных Сил и организаций Министерства обороны. Соглашение предоставляет минимум гарантий для работников воинских частей, организаций и является основой при заключении коллективных договоров.

Полный текст Тарифного соглашения будет опубликован в одном из ближайших номеров нашей газеты.

Соб. инф.

 
 
Ссылка на источник 15
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков и председатель Белорусского...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Смертельная ловушка для НВФ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика