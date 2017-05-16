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Подписано Тарифное соглашение
16.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков и председатель Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений Сергей Холяво подписали Тарифное соглашение между Министерством обороны Республики Беларусь и Белорусским профессиональным союзом работников государственных и других учреждений на 2017–2019 годы.
Подписанный документ заключен в целях определения мероприятий по обеспечению взаимных обязательств по защите социально-экономических, профессионально-трудовых интересов гражданского персонала Вооруженных Сил и организаций Министерства обороны. Соглашение предоставляет минимум гарантий для работников воинских частей, организаций и является основой при заключении коллективных договоров.
Полный текст Тарифного соглашения будет опубликован в одном из ближайших номеров нашей газеты.
Соб. инф.
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Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков и председатель Белорусского...
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