Подписано Тарифное соглашение

Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков и председатель Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений Сергей Холяво подписали Тарифное соглашение между Министерством обороны Республики Беларусь и Белорусским профессиональным союзом работников государственных и других учреждений на 2017–2019 годы.



Подписанный документ заключен в целях определения мероприятий по обеспечению взаимных обязательств по защите социально-экономических, профессионально-трудовых интересов гражданского персонала Вооруженных Сил и организаций Министерства обороны. Соглашение предоставляет минимум гарантий для работников воинских частей, организаций и является основой при заключении коллективных договоров.

Полный текст Тарифного соглашения будет опубликован в одном из ближайших номеров нашей газеты.

Соб. инф.