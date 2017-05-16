Медленно и осторожно вооруженные люди в пятнистом камуфляже и черных масках, невидимые даже в ярких солнечных лучах, подбирались к населенному пункту. Они бесшумно рассредоточились на местности. Оставалась пара мгновений перед тем, как «боевики» займут условный населенный пункт…



Сцена, описанная выше, — один из этапов командно-штабного учения 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. В роли условного незаконного вооруженного формирования — НВФ — выступали парни из подразделений разведки. И механизированному батальону бригады предстояло выбить оттуда неприятеля.

Задача непростая. Против мотострелков и танкистов действовал умелый, умный и решительный противник. Он мог наказать за любую ошибку или невнимательность… Однако вернемся на поле учебного боя.

После захвата населенного пункта «боевики» стали готовиться к обороне. Они не собирались отдавать ни пяди захваченной земли. Окна домов превратили в бойницы, на крышах оборудовали снайперские позиции, даже перила лестниц были обмотаны колючей проволокой, чтобы затруднить подъем для штурмующих. За подступами к населенному пункту велось постоянное наблюдение — из небольшого городка сделали настоящую крепость.



Тем временем мотострелкам и танкистам 11 омбр поступил приказ очистить населенный пункт от неприятеля. В кратчайшие сроки командиром батальона было принято решение — теперь предстояло претворить его в жизнь.

Пехота заняла места в боевых машинах, приготовились к бою танкисты. Спустя мгновение колонна пришла в движение. Прибыв к месту назначения, бронированный кулак взял неприятеля в тиски — тот был окружен.

Смертельная ловушка для НВФ захлопнулась. Самое время для решительной атаки!..

За этим зрелищем я наблюдал с крыши захваченного здания. Пробравшись к воинам из разведки, мне удалось увидеть бой изнутри, прочувствовать на себе его самые жаркие моменты.

Заметив, что кольцо окружения сжалось, командир «террористов» дал команду зажечь покрышки. Ясное небо затянула плотная стена черного дыма. Характерный запах паленой резины резал ноздри.



Импровизированная дымовая завеса скрыла «захватчиков» из виду. Тем временем зазвучали первые выстрелы, которые разорвали относительную тишину ясного дня. Это передовые отряды вступили в бой.

После короткой перестрелки снова наступило затишье. Казалось, что гвардейцы сбавили темп наступления. Однако как только резко подувший ветер разогнал плотную пелену дыма, я увидел: мотострелки зашли с тыла и практически вплотную подобрались к позициям условного неприятеля.

В то же мгновение по атакующим был открыт огонь. В ответ снайперы и пулеметчики наступавших смели НВФ «свинцовым шквалом», заставив их отступить под прикрытие бетонных стен.

Плотность стрельбы достигла своего пика. Пальба не давала поднять голову неприятелю… Тем временем штурмовые группы заняли окопы. Еще один короткий бросок — и вот они у входа в первое захваченное здание. Внутрь залетела граната: взрыв!.. Следом ворвались бойцы.

Каждый угол помещения щедро поливался огнем из автоматов. И так — этаж за этажом… Шли напряженные минуты боя. Никто не хотел уступать.



Находясь на верхних этажах, я услышал, как штурмовая группа поднимается все выше. Затем увидел силуэты гвардейцев, «закованные» в кевларовую броню. Практически каждый сантиметр помещения затянуло порохом.

Сражение достигло своего апогея. И все же слонимская гвардия взяла верх!.. Здание за зданием неуклонно переходили под их контроль.

Наконец «боевики» были выбиты со своих позиций. Отстреливаясь, они пытались спешно отступить. Действовали дерзко и отчаянно, словно загнанный зверь. Завязался яростный встречный бой. Но сквозь бронированный кордон, который расставили заранее, было не прорваться. Это и стало финальной точкой в действиях НВФ…

Учебный бой закончен. В образовавшейся паузе я пообщался с военнослужащими, которые участвовали в штурме.

— Это действительно отличный опыт для парней, — рассказал командир разведывательного подразделения старший лейтенант Максим С. — Против нас действовали танки и БМП, вокруг звучали выстрелы, велся бой. Приходилось действовать в обстановке, максимально приближенной к боевой. Подобные мероприятия боевой подготовки — отличная школа для разведчика.



— Нам буквально вчера вечером поставили задачу: мы будем брать город штурмом, — поделился командир механизированного взвода гвардии лейтенант Дмитрий Глушец. — И за ночь мы провели масштабную работу по подготовке к бою в городских условиях. Ведь здесь масса важных нюансов, приходилось учитывать каждую мелочь и готовиться досконально. Конечно же, это действительно отличный опыт — как для солдат, так и для офицеров.

…Уже ставшая непривычной тишина сковывает все вокруг в своих объятиях. Импровизированное сражение закончилось. Гвардейцы подводят итоги. И уже сейчас можно сказать, что в этом бою нет победителей и проигравших. Каждым из его участников накоплен бесценный опыт.

Старший лейтенант Максим Гарлукович, «Ваяр», фото автора