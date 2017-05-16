Победа по-суворовски

Недавно в Минске завершилась пятая Республиканская спартакиада среди учащихся кадетских училищ, специализированных лицеев и Минского суворовского военного училища. Будущие офицеры из разных регионов страны в очередной раз выяснили, кто из них сильнее, быстрее и выносливее.

Традициям верны

Соревнования были приурочены к 100‑летию Вооруженных Сил Республики Беларусь и Дню Победы. Они включали в себя плавание на 50 метров вольным стилем, стрельбу полевую из пневматического оружия, бег на 100 и 1.000 метров, подтягивание на перекладине и военизированную эстафету. Эти испытания команды должны были пройти за три дня. Оценивало участников независимое судейство из числа офицеров Спортивного комитета Вооруженных Сил Республики Беларусь.





В прошлом году аналогичная спартакиада проходила в городе Могилеве. А на этот раз организаторы в лице представителей Белорусского суворовско-нахимовского союза и командования Минского СВУ пообещали не менее захватывающее соревнование.

— Такие встречи стали нашей доброй традицией, — рассказал начальник МСВУ полковник Александр Науменко. — Нам выпала честь провести спартакиаду в родных стенах. Приехало более шестидесяти хорошо подготовленных кадет. Для гостей мы подготовили интересную спортивную и культурную программу. Ведь главная цель не только выяснить, кто сильнее, но и сплотить кадетское и суворовское братство, укрепить взаимоотношения между военизированными учебными учреждениями, обменяться теоретическим и практическим опытом по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Стоит отметить, что некоторые кадеты впервые посетили МСВУ. Архитектурные особенности фасада здания, его внутреннее убранство не оставили их равнодушными. Особенно впечатлила парадная лестница, фойе, скульптурные геральдические композиции в сквере, актовый зал, учебные классы, кабинеты, комнаты отдыха, уютное спальное расположение… Такую богатую материальную базу можно увидеть не в каждом учреждении образования. А главное, все это для воспитанников училища!

Сила и меткость

В первый день кадеты и суворовцы состязались в стрельбе. В классе огневой подготовки оборудована установка для проведения учебно-тренировочных занятий по стрельбе из пневматического оружия.



— У нас есть три электронных компьютерных тренажера «Скатт», — рассказал начальник физической подготовки и спорта — старший преподаватель МСВУ полковник Сергей Азаревич. — Суворовцы совершенствуют приемы стрельбы по неподвижным целям, отрабатывают изготовку, единообразие и устойчивость прицеливания, навыки плавного спуска курка. С его помощью можно выявлять и исправлять ошибки действий стрелков в выполнении отдельных элементов при выстреле. Здесь же изучаются требования безопасности.

…На рубеже открытия огня находятся судьи и стрелки. Позади них — взволнованные представители учебных учреждений. Корректировать огонь воспитанников нельзя. Остальные участники ожидают своей очереди за пределами стрелкового тира.



Затаив дыхание, юноши старательно прицеливаются. Три пробных выстрела уже использованы. На каждый зачетный выстрел — одна минута. Парни не спешат — промахиваться нельзя… Одна за другой пули вонзаются в мишени, оставляя на листах рваные «раны».

Учащийся Витебского кадетского училища кадет Иван Королёв отстрелялся первым.

— В моей семье никогда не было военных, я — первый, — с гордостью сказал он. — В нашей «кадетке» учится около трехсот человек. Учеба нелегка, — нужно заниматься строевой, огневой, физической подготовкой… Но мне это все нравится.



По итогам стрельбы самым метким оказался суворовец Александр Мартиневский.

Затем команды переместились в спортивный зал. Там участники выполняли подтягивание на перекладине.

Судьи оценивали подход спортсменов к снаряду, следили, чтобы хват рук был только сверху, стопы вместе, а положение тела неподвижное. Упражнение должно выполняться без маховых и рывковых движений. Исходное положение виса фиксируется одну-две секунды.

Юноши старательно тянут подбородки. Шестнадцать, двадцать, некоторые делают и по тридцать повторений… Тяжело. Иногда строгие судьи не засчитывают повтор… Терпение, выносливость, внутренняя дисциплина — все это проявили парни, чтобы пройти это испытание.

Большее количество повторений сделал вице-сержант Минского СВУ Данила Петухов — 30 раз!



Быстрее, дальше, выносливее

Второй день состязаний начался с забега на 100 и 1.000 метров. Спортивные баталии проходили на территории спортивного комплекса Минского СВУ. Здесь есть все для проведения соревнований: добротная беговая дорожка, полоса препятствий, футбольное поле, гандбольная и волейбольная площадки, десяток различных силовых тренажеров.

В тот день самым быстрым на стометровке оказался кадет Брестского областного кадетского училища Дмитрий Кириевич — его результат 12,22 секунды.

Бурю эмоций у болельщиков вызвал забег на 1.000 метров. Поддержать кандидатов на победу пришли практически все курсы МСВУ. Конечно же, они болели за родную команду. Однако во время состязаний искренне и сердечно поддерживали ободряющими криками и спортсменов из других кадетских училищ, специализированных лицеев. Оно и понятно: суворовцы и кадеты — единое братство.

Лучшим бегуном на этой дистанции стал вице-сержант Данила Петухов. Он преодолел ее за 2 минуты 51 секунду.

Следующее испытание прошло на стадионе Спорткомитета Вооруженных Сил: участники метали гранаты на дальность. Офицеры заранее подготовили сектор шириной 15 метров. Участникам выдали муляжи боеприпасов. Масса каждой гранаты составляет около 700 граммов. Три попытки — по одной минуте на каждый бросок. Если спортсмен хорошо выполнил элемент, судья поднимал белый флаг, а если с нарушением правил — красный. В протокол записывался наилучший результат.

Лучше всех с этой задачей справился кадет Полоцкого кадетского училища Григорий Макарский — 52 метра.

Вечером участники соревнований совершили экскурсию на Остров Мужества и Скорби к памятнику воинам-интернационалистам. После чего посмотрели спектакль в Драматическом театре белорусской армии.



Последний рывок — он самый трудный

Последний день спартакиады начался рано утром в бассейне Спортивного комитета Вооруженных Сил Республики Беларусь, где кадеты и суворовцы выполняли заплыв на 50 метров. Длина бассейна — 25 метров. Пловцам было разрешено использовать любой стиль и комбинировать способы плавания. При стартовом прыжке и поворотах допускалось погружение (после старта — десять, а после каждого поворота — пять метров). В заплывах вольным стилем при выполнении поворотов и окончании дистанции участник был обязан коснуться поворотного щита или стенки бассейна.

Преодолеть водную дистанцию за максимально короткое время без нарушений удалось учащемуся Витебского областного кадетского училища кадету Станиславу Рудько — 38,42 секунды.

А завершилась спартакиада военизированной эстафетой. Именно на этом этапе команды могли набрать больше всего баллов.

Эстафету проводили в семь этапов. Эстафетной палочкой служил автомат Калашникова. Вместе с ним первый участник бежал дистанцию 60 метров. Затем его товарищ преодолевал то же расстояние и в обозначенном месте осуществлял неполную разборку оружия. Третий участник повторял бег и собирал автомат. После этого осуществлялась переноска «раненого». Потом очередной спортсмен бежал в противогазе и передавал эстафету участникам с «ящиком боеприпасов». А завершал цепь юноша, снарядивший патронами автоматный магазин. Команда-победительница определялась по наилучшему времени.

— Большая ответственность лежит на тех ребятах, которые осуществляют неполную разборку и сборку автомата, — рассказал один из судей старший лейтенант Антон Храмов. — Если юноша в спешке допускает ошибку в порядке выполнения норматива, начисляются штрафные секунды. То же самое относится к участникам, которые нарушают правила обращения с огнестрельным оружием. Здесь побеждает тот, у кого крепче нервы, кто хорошо знает боевую подготовку, владеет хорошей моторикой и понимает друзей с полуслова.

В этом состязании победили воспитанники Минского СВУ, выполнив все этапы за 2 минуты 58 секунд.

…И награда нашла победителя

На церемонии награждения лауреаты в общекомандном зачете были определены следующим образом. Первое место заняли воспитанники Минского суворовского военного училища, второе — кадеты Минского областного кадетского училища. Почетное третье место у ребят из Брестского областного кадетского училища. Все команды-призеры были награждены памятными грамотами и ценными подарками.

Старший лейтенант Александр Гончаров, «Ваяр», фото автора и Юлии Гончар