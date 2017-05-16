Соревновались мастера ракетных ударов

Недавно в Осиповичском гарнизоне под руководством начальника отдела подготовки войск управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил полковника Сергея Русецкого прошло соревнование на звание лучшего командира стартовой (реактивной) артиллерийской батареи Вооруженных Сил. В упорной борьбе соревновались офицеры ракетных соединений и воинских частей, подчиненных руководителям центральных органов военного управления и оперативных командований.



…В парке военной техники 336 реабр с самого утра — многолюдно. На учебных местах выстроились боевые машины реактивных систем залпового огня «Полонез», «Смерч», «Ураган» и тактического ракетного комплекса «Точка». Именно на этих боевых машинах командиры батарей демонстрировали мастерство владения вверенным им вооружением.

Как отметил главный судья соревнования полковник Сергей Русецкий, это состязание уже традиционно проходит на территории одной из ракетных воинских частей. На заключительном этапе соревнования в нем приняли участие лучшие командиры стартовых и реактивных артиллерийских батарей, прошедшие отбор в своих воинских частях.

Программа соревнования включила в себя контрольные занятия по предметам профессионально-должностной подготовки — специальной, технической и тактической, а также по подготовке к нанесению ракетных ударов.

Каждый из комбатов выполнил одиночные нормативы по специальной подготовке, продемонстрировал свои навыки в работе с гирокомпасом, перископической артиллерийской буссолью и другими приборами при проведении расчетов для нанесения ракетных ударов.



— В ходе состязания офицеры показали хорошие знания, проявили профессиональную выучку, — отметил полковник Сергей Русецкий. — И определить лучшего из них, признаться, было непросто — все они были достойны призового места.

Примечательно, что в состязании приняли участие представители подразделений, имеющих на вооружении различные боевые машины. Поэтому программа была разработана так, чтобы условия соперничества были равными — каждый из офицеров, помимо отработки нормативов на своих боевых машинах, прошел экзамен, включающий в себя и общие вопросы подготовки специалиста ракетных войск.

Особенностью этого соревнования стало то, что одно из учебных мест было представлено комплексом РСЗО «Полонез» во главе с командиром реактивной артиллерийской батареи старшим лейтенантом Николаем Зиновьевым.

— Я впервые участвую в подобном мероприятии — и волнение, конечно же, присутствует, — поделился впечатлениями Николай. — Уже прошли все этапы соревнования, и я уверен, что показал себя не хуже офицеров, принимавших участие в этом состязании ранее. А борьба была напряженной… Чувствовалось, что оппоненты — мастера своего дела. И это лишь усилило желание проявить себя.



Также офицер Зиновьев добавил: для него наиболее сложным этапом стала практическая часть — решение задач «с заковыркой», проведение расчетов траекторий ракетных ударов… Но и это испытание Николай прошел уверенно.

Подсчитав результаты, судьи подвели итоги состязания. Лучшими командирами стартовой (реактивной) артиллерийской батареи ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил стали старший лейтенант Игорь Верещагин (336 реабр), старший лейтенант Николай Зиновьев (336 реабр) и гвардии старший лейтенант Виктор Серко (111 абр).

Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр», фото автора