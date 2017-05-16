Тактические задачи выполняют в комплексе

Недавно завершился плановый полевой выход одного из зенитных ракетных дивизионов 1‑го зенитного ракетного полка Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, но подразделения этой воинской части на днях вновь вышли «в поля».

Грозно выглядят на фоне березок и сосен исполинские силуэты боевых машин зенитного ракетного комплекса С‑300! На Гожском полигоне продолжается подготовка к предстоящему тактическому учению с боевой стрельбой, которое уже через несколько месяцев состоится на российском полигоне Ашулук.