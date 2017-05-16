«Воин Содружества»: быстрее, выше, сильнее!..

В рамках проведения второго этапа отборочного тура конкурса военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин Содружества» вчера на базе 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады состоялось военно-спортивное состязание «Атлет».

Это состязание проводилось в два этапа. Вначале кандидаты соревновались в беге на 100 метров, подтягивании на перекладине (военнослужащие-мужчины), а также сгибании и разгибании рук в упоре лежа (военнослужащие-женщины), метании гранаты на дальность, преодолении элементов полосы препятствий (только военнослужащие-мужчины). После этого военные спортсмены участвовали в забегах на два километра (мужчины) и один километр триста метров (женщины).



…На лицах стоящих в строю военнослужащих нельзя было разглядеть на старте даже тени волнения, что и немудрено — в отборочном туре участвовали самые достойные. И все же судьям необходимо было определить лучших из лучших.

Незадолго до того, как военнослужащие вышли на стометровку, стало пасмурно, подул неприятный холодный ветер. Возможно, сама погода решила проверить на прочность военных спортсменов. Лучшие результаты в беге на 100 метров показали представители Спортивного комитета Вооруженных Сил рядовые контрактной службы Владислав Колуханов — 12,4 секунды и Татьяна Михайлова — 14,1 секунды.

В спортивном зале 120 омбр военнослужащие демонстрировали свою силушку. Следует отметить, что судейство было действительно строгим и принципиальным. Например, во время подтягивания на перекладине не допускалось ни малейшего рывка! Нелегко пришлось и прекрасным дамам — упражнение по сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа не из простых.



Однако это не помешало участникам состязания показать достойные результаты. Лучшими стали представитель Военно-воздушных сил и войск ПВО старший сержант контрактной службы Никита Рыхлинский — 28 подтягиваний и ефрейтор контрактной службы Светлана Капустина (ЗОК) — 53 повторения.

В метании гранаты на дальность не было равных сержанту контрактной службы Виктору Андросюку (ЗОК) и рядовому контрактной службы Татьяне Михайловой (Спортивный комитет Вооруженных Сил) — 60 и 30 метров соответственно.

На полосе препятствий завидные волевые качества проявили военнослужащие-мужчины. Победителем в упорной борьбе стал рядовой контрактной службы Андрей Братухин (ВВС и войска ПВО) с результатом 1,08 минуты. А завершилось состязание забегами на два километра у мужчин и один километр триста метров у женщин.

Согласно сводному протоколу военно-спортивного конкурса «Атлет», призовые места среди военнослужащих-мужчин распределились следующим образом:

1‑е место — рядовой контрактной службы Александр Василёнок (Спортивный комитет Вооруженных Сил);

2‑е место — сержант контрактной службы Артём Руц (управление связи Генерального штаба Вооруженных Сил);

3‑е место — рядовой контрактной службы Виталий Михайлов (Спортивный комитет Вооруженных Сил).



Лучшей среди военнослужащих-женщин стала рядовой контрактной службы Татьяна Михайлова (Спортивный комитет Вооруженных Сил). Немного уступила победительнице ефрейтор контрактной службы Светлана Капустина (ЗОК). Бронзу завоевала ефрейтор контрактной службы Евгения Орищук (управление связи Генерального штаба Вооруженных Сил).

Напомним: с 16 по 19 мая военнослужащие борются за право представить нашу страну на конкурсе военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин Содружества».

Старший лейтенант Сергей Деминский, «Ваяр», фото Владимира Блинова