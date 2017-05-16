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Чествуя за службу ратную

16.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В понедельник на площади Церемониалов мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» состоялся ритуал чествования военнослужащих 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, выслуживших установленные сроки службы и увольняемых в запас.

Традиционно торжество прошло под руководством командира бригады гвардии полковника Дмитрия Соболя. Лучшие воины-десантники получили из рук комбрига памятные подарки, многие военнослужащие были награждены личной фотографией

у развернутого Боевого Знамени части.

После поздравления гвардейцы почтили память защитников Брестской крепости минутой молчания.

Гвардии майор Михаил Садыков, фото автора

 
 
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