В Российской Федерации проходят состязания финального этапа Международной олимпиады курсантов высших военных учебных заведений.

Четыре команды соревновались в знании военной истории, иностранного языка, математики и информатики. Уже подведены итоги в трех первых дисциплинах.

По итогам командного первенства курсанты Военной академии Республики Беларусь заняли третье место по дисциплинам «Иностранный язык» (научный руководитель — Юрий Маслов, заведующий кафедрой иностранных языков) и «Математика» (научный руководитель — Владимир Домашов, доцент кафедры высшей математики).

А в дисциплине «Военная история» (научный руководитель — Виктор Тригубович, старший преподаватель кафедры тактики командно-штабного факультета) белорусские курсанты стали вторыми.

Не обошлось и без медалей в абсолютном личном первенстве. Так, курсант 4-го курса общевойскового факультета Михаил Хотько занял почетное третье место. А курсант 5-го курса факультета противовоздушной обороны Вадим Шорец занял первую строчку турнирной таблицы.

Болеем за наших!..

Василиса Федорович, студентка 4‑го курса Института журналистики БГУ