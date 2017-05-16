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Болеем за наших!

16.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В Российской Федерации проходят состязания финального этапа Международной олимпиады курсантов высших военных учебных заведений.

Четыре команды соревновались в знании военной истории, иностранного языка, математики и информатики. Уже подведены итоги в трех первых дисциплинах.

По итогам командного первенства курсанты Военной академии Республики Беларусь заняли третье место по дисциплинам «Иностранный язык» (научный руководитель — Юрий Маслов, заведующий кафедрой иностранных языков) и «Математика» (научный руководитель — Владимир Домашов, доцент кафедры высшей математики).

А в дисциплине «Военная история» (научный руководитель — Виктор Тригубович, старший преподаватель кафедры тактики командно-штабного факультета) белорусские курсанты стали вторыми.

Не обошлось и без медалей в абсолютном личном первенстве. Так, курсант 4-го курса общевойскового факультета Михаил Хотько занял почетное третье место. А курсант 5-го курса факультета противовоздушной обороны Вадим Шорец занял первую строчку турнирной таблицы.

Болеем за наших!..

Василиса Федорович, студентка 4‑го курса Института журналистики БГУ

 
 
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