«Они все умницы. И я ими горжусь!»

В 432‑м ордена Красной Звезды Главном военном клиническом медицинском центре Вооруженных Сил Республики Беларусь Международный день медицинской сестры отметили проведением конкурса профессионального мастерства медицинских сестер «Мисс Милосердие — 2017».



В настоящее время в 432 ГВКМЦ трудится около 600 специалистов среднего и младшего медицинского персонала. Благодаря их чуткости, заботе, профессиональному и ответственному подходу к своим обязанностям в армейский строй возвращены тысячи пациентов.

Начальник военно-медицинского управления Министерства обороны полковник медицинской службы Алексей Еськов поздравил медицинских сестер с праздником и наградил лучших.

В соответствии с приказом министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Андрея Равкова за успешное и добросовестное исполнение обязанностей, профессионализм, исполнительность грамотами награждены старшие медицинские сестры Наталья Игнатьева (2‑е хирургическое отделение) и Нина Кирьяненко (2‑е травматологическое отделение), благодарность объявлена старшей медицинской сестре-анестезисту отделения интенсивной терапии и реанимации Алевтине Сакун, медицинским сестрам Наталье Шалайко из урологического отделения и Наталье Шпилевской из 1‑го кардиологического отделения.



Также большая группа медицинских сестер 432 ГВКМЦ была поощрена заместителем министра обороны по тылу — начальником тыла Вооруженных Сил генерал-майором Виталием Киреевым и начальником 432 ГВКМЦ полковником медицинской службы Игорем Косинским.

…Компетентное жюри конкурса профессионального мастерства медицинских сестер возглавил заместитель начальника 432 ГВКМЦ — начальник медицинской части полковник медицинской службы Витольд Жарин.



В первом конкурсе «Один день из жизни моего отделения» участницы представляли себя. В создании видеофильмов‑презентаций принимали участие, по сути, все сотрудники отделений, где работают конкурсантки.

Второй конкурс — практический — состоял из двух частей. В первой из них конкурсантки поочередно демонстрировали подготовку к выполнению и выполнение различных манипуляций, а во второй части — демонстрировали технику наложения предлагаемых им повязок, в том числе так называемой шапочки Гиппократа.

Ну а наиболее сложным был теоретический блиц-конкурс. Он включал в себя ситуационные задачи по оказанию неотложной помощи и вопросы по соблюдению санэпидрежима. Надо заметить, что все конкурсантки показали прекрасную теоретическую подготовку.



Далее были более веселые конкурсы. Один из которых — кулинарный: девушки представляли блюда, приготовленные своими руками. Одно могу сказать: эти блюда достойны самых лучших ресторанов!..

Затем медицинские сестры продемонстрировали при поддержке коллег и врачей своих отделений домашние задания — юмористические сценки. Оказалось, что медики шутят покруче физиков!.. Говорят, сочиняли те юморески целыми отделениями.

И закончилось все завораживающим конкурсом — дефиле конкурсанток «Самая обаятельная и привлекательная». Опережая итоги, скажу: «Мисс Очарованием» была признана медицинская сестра 2‑го кардиологического отделения Ольга Сёмка.

Первое же место разделили между собой медицинская сестра-анестезист отделения анестезиологии и реанимации Галина Таланова и медицинская сестра процедурного кабинета 1‑го кардиологического отделения Елена Городко. Второе место разделили медицинские сестры Татьяна Кажуро из отделения диспансеризации амбулаторного центра и Инна Апетёнок из операционного отделения (с централизованной стерилизационной). А третье (уже в третий раз) завоевала медицинская сестра гастроэнтерологического отделения Юлия Жишкевич. К слову, она параллельно с работой в 432 ГВКМЦ изучает специальность реабилитолога.

На протяжении нескольких часов зал то замирал в напряженной тишине ожидания ответов конкурсанток, то взрывался смехом, криками поддержки болельщиков и аплодисментами одобрения талантам и профессиональному мастерству виновниц торжества.



— Мы хотели показать, что талантливый человек талантлив во всем. И наши медицинские сестры не только профессионалы высокого уровня, но и многогранно развитые люди, — отметил начальник 432‑го ордена Красной Звезды Главного военного клинического медицинского центра Вооруженных Сил Республики Беларусь полковник медицинской службы Игорь Косинский. — Роль медсестер в лечебном процессе трудно переоценить. Выполняя указания врача, они проводят лечебные процедуры, находясь рядом с пациентом, лечат и душу. И только благодаря высоконравственным человеческим качествам они способны нести тяжелую ношу по выхаживанию больных, поддержанию оптимизма и уверенности в выздоровлении. Несмотря на занятые места, я всех считаю победительницами. Несколько часов быть на сцене под пристальным взором коллег непросто… Они перешагнули через свой страх, победили себя, они все умницы — и я ими горжусь!



Этот праздник, сценарий которого разрабатывала и организовывала с помощницами главная медицинская сестра 432 ГВКМЦ Оксана Мишкевич, обсуждали в отделениях еще несколько дней. Яркие впечатления останутся в памяти надолго, ну а следующий конкурс, не сомневайтесь, привлечет еще больше желающих.

Владимир Шурховецкий, «Ваяр», фото Дениса Малышица