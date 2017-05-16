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По данным ВОЗ, Беларусь больше не является самой пьющей страной в мире

16.05.2017 22:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Беларусь по количеству потребляемого населением алкоголя занимает второе место в мире. Лидирует по этому показателю Литва. Такие данные озвучил директор департамента неинфекционных хронических заболеваний и укрепления здорового образа жизни Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гауден Галеа, сообщает Delfi.


Фото: Reuters

Литовцы в 2016 году выпили в среднем 16 литров алкоголя. «Это, по новейшим подсчетам, делает ее (Литву) крупнейшей пьяницей в Европе, а также самой пьющей страной в мире», — заявил Галеа.

Беларусь в этом списке заняла второе место с 15 литрами алкоголя в год на душу населения. В первой пятерке также Латвия (13 литров алкоголя), Россия и Польша (по 12 литров алкоголя на душу населения за 2016 год).

Лучше всего, по данным ВОЗ, ситуация с решением проблем, связанных с потреблением алкоголя, складывается в Западной Европе.

Галеа также отметил, что Беларусь принадлежит к группе стран, где потребление алкоголя падает довольно быстрыми темпами.


Согласно данным Минздрава Беларуси, ежегодное потребление алкоголя на душу населения в Беларуси с 2011 года начало постепенно снижаться и на начало 2016-го составило 9,05 л на человека в год. В стране разработана специальная программа по предупреждению и преодолению пьянства до 2020 года.

По данным ВОЗ, потребление человеком более 8 литров несет угрозу не только его здоровью, но и ведет к деградации общества, снижению трудовой продуктивности и влияет на последующие поколения.

 
 
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Представитель ВОЗ также отметил, что Беларусь принадлежит к группе стран, где потребление алкоголя падает довольно быстрыми темпами.

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