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По данным ВОЗ, Беларусь больше не является самой пьющей страной в мире
16.05.2017 22:52 — Новости Общества | Tut.by
Беларусь по количеству потребляемого населением алкоголя занимает второе место в мире. Лидирует по этому показателю Литва. Такие данные озвучил директор департамента неинфекционных хронических заболеваний и укрепления здорового образа жизни Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гауден Галеа, сообщает
Литовцы в 2016 году выпили в среднем 16 литров алкоголя. «Это, по новейшим подсчетам, делает ее (Литву) крупнейшей пьяницей в Европе, а также самой пьющей страной в мире», — заявил Галеа.
Беларусь в этом списке заняла второе место с 15 литрами алкоголя в год на душу населения. В первой пятерке также Латвия (13 литров алкоголя), Россия и Польша (по 12 литров алкоголя на душу населения за 2016 год).
Лучше всего, по данным ВОЗ, ситуация с решением проблем, связанных с потреблением алкоголя, складывается в Западной Европе.
Галеа также отметил, что Беларусь принадлежит к группе стран, где потребление алкоголя падает довольно быстрыми темпами.
Согласно данным Минздрава Беларуси, ежегодное потребление алкоголя на душу населения в Беларуси с 2011 года начало постепенно снижаться и на начало 2016-го составило 9,05 л на человека в год. В стране разработана
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Представитель ВОЗ также отметил, что Беларусь принадлежит к группе стран, где потребление алкоголя падает довольно быстрыми темпами.
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