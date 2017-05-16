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Соцсети о блокировке ВК и ОК в Украине: завтра отменят свободу слова

16.05.2017 22:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мая — Sputnik. Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на решение украинских властей заблокировать сайты "ВКонтакте", "Одноклассники", "Яндекс" и Mail.ru.

Соцсети о блокировке ВК и ОК в Украине: завтра отменят свободу слова
© Sputnik/
Фотофакт: в Украине блокируют сайт "ВКонтакте"

Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение Совета национальной безопасности страны о продлении и расширении списка санкций в отношении физических и юридических лиц РФ. В этот список попали российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также ряд российских СМИ.

Социальные сети бурно отреагировали на блокировку сайтов — у пользователей некоторых провайдеров доступ к ресурсам уже закрыт. Sputnik подобрал несколько интересных высказываний в Twitter об этом.

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