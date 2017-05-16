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Соцсети о блокировке ВК и ОК в Украине: завтра отменят свободу слова
16.05.2017 22:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мая — Sputnik. Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на решение украинских властей заблокировать сайты "ВКонтакте", "Одноклассники", "Яндекс" и Mail.ru.
Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение Совета национальной безопасности страны
Социальные сети бурно отреагировали на блокировку сайтов — у пользователей некоторых провайдеров доступ к ресурсам уже закрыт. Sputnik подобрал несколько интересных высказываний в Twitter об этом.
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