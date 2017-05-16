Начальник УБЭП рассказал подробности преступной схемы в сфере ЖКХ

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Ущерб, который причинили более 30 предприятий ЖКХ в Беларуси, участвовавшие в преступной схеме, составил более двух миллионов рублей, рассказал в эфире телеканала СТВ начальник УБЭП Могилевской области, подполковник милиции Дмитрий Щедраков.



© Sputnik / Виктор Толочко КГБ сообщил о задержаниях в Транспортной инспекции Минтранса

Сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями выявили масштабную преступную схему в системе ЖКХ , которая действовала длительное время.

"Руководители предприятий ЖКХ в нарушение действующего законодательства осуществляли приобретение товарно-материальных ценностей без проведения конкурентной процедуры закупки. Коммерсанты, пользуясь этим, осуществляли поставки насосного оборудования по завышенной стоимости до 13 раз", — рассказал начальник УБЭП.

Он отметил, что с 2012 по 2015 год с указанными субъектами хозяйствования работали более 30 белорусских предприятий ЖКХ.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет по оперативным материалам возбудил уголовное дело в отношении бывшего директора Могилевского УКП "Жилкомхоз" по ч.3. ст. 426 "Превышение власти или служебных полномочий" Уголовного кодекса Беларуси.