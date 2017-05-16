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30 мая и 10 июня в столице не будут продавать алкоголь
17.05.2017 06:44 — Новости Общества | Tut.by
Продажа алкогольных напитков будет ограничена в Минске 30 мая и 10 июня в связи с проведением «Последнего звонка» и выпускных вечеров. Соответствующее решение принял Мингорисполком, постановление которого было
Согласно решению Мингорисполкома ограничение будет действовать с 08.00 30 мая до 08.00 31 мая и 08.00 10 июня до 08.00 11 июня. В эти периоды будет ограничена продажа алкоголя, в том числе пива и слабоалкогольных напитков с долей этилового спирта не более 7%. Ограничения не коснутся продажи алкоголя в заведениях общепита.
Такие меры в столице принимаются ежегодно. Также традиционно вводится запрет приносить спиртное и на сами выпускные вечера, использовать пиротехнические изделия и запускать в небо фонарики.
В самих учреждениях образования будут дежурить милиционеры. Они также проконтролируют, чтобы на торжество не прошли нетрезвые граждане. Уделят внимание правоохранители и местам массового отдыха граждан — скверам, паркам, пляжам, набережным. Именно сюда встречать рассвет устремятся многие выпускники: в милиции отмечают, что в общественных местах запрещено распивать алкогольные и слабоалкогольные напитки, в том числе пиво. Для выпускников никаких исключений не предусмотрено.
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Продажа алкогольных напитков будет ограничена в Минске 30 мая и 10 июня в связи с проведением "Последнего звонка" и выпускных вечеров.
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