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Картина дня: кому дадут отсрочку от армии, самая красивая девушка семи континентов и велосипеды из дерева

17.05.2017 07:00 — Новости Общества | БелТА  
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Картина дня: кому дадут отсрочку от армии, самая красивая девушка семи континентов и велосипеды из дерева

ВЧЕРА

Картина дня. 16 мая

Беларусь и Китай изучают возможность взаимного введения безвизового режима до 30 дней. Данная тема обсуждалась на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с Председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Сейчас между странами действует безвизовый режим для владельцев дипломатических или служебных паспортов, а также туристических групп. , заявил Председатель КНР Си Цзиньпин. Китай продолжит оказывать Беларуси помощь по строительству социального жилья. Данное решение было принято во время переговоров Президента Беларуси с Председателем КНР.

Китайская компания CRCC может принять участие в строительстве высокоскоростной железной дороги в Беларуси, сообщили в отделе связей с общественностью Министерства экономики.

Правительство утвердило задание по экспорту товаров и услуг в Китай на 2017-2020 годы. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 12 мая 2017 года №347 "Об определении ключевых показателей эффективности работы по экспорту товаров и услуг в Китайскую Народную Республику до 2020 года".

Строительство Петриковского горно-обогатительного комплекса идет по графику. Такая информация размещена на сайте ОАО "Беларуськалий".

Промпроизводство в Беларуси в январе-апреле увеличилось на 5,4%, сообщили в Национальном статистическом комитете.

Беларусь предлагает разработать единые для ЕАЭС предельно допустимые нормы содержания антибиотиков в продуктах питания.

Новый инструмент привлечения финансирования - секьюритизация - будет внедрен на финансовом рынке Беларуси с 1 июля 2018 года, сообщили в пресс-службе Министерства финансов. Данный инструмент предусматривает преобразование различных видов денежных обязательств (образующихся как в банковской сфере, так и в реальном секторе экономики) в ценные бумаги.

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и ПАО "Укртранснафта" планируют подписать соглашение о сотрудничестве и взаимодействии для эффективного использования системы магистральных нефтепроводов "Дружба" на участке Мозырь-Броды, сообщили в концерне "Белнефтехим".

Распоряжением премьер-министра Беларуси от 15 мая 2017 года №176р создан организационный комитет по подготовке и проведению в 2017 году второго этапа республиканского конкурса "Семья года". Оргкомитет возглавил заместитель премьер-министра Василий Жарко.

Институт культуры будет присоединен к БГУКИ. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 15 мая 2017 года №354.

Отсрочку от армии в Беларуси планируется предоставлять поступающим в магистратуру и интернам, сообщил член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Игорь Мартынов.

В Беларуси начали производство велосипедов из березы и ясеня.

Белорусский государственный цирк провел проверку по факту падения российской гимнастки во время исполнения номера без страховки. Причиной падения стал человеческий фактор, нарушений со стороны цирка не выявлено.

Писатели из 15 стран примут участие в мероприятиях Дня белорусской письменности в Полоцке. Об этом шла речь сегодня на заседании национального оргкомитета по подготовке и проведению праздника.

Ювелир из Витебска создал копию танка ИС-2 из серебра. Реализация проекта заняла более двух лет.

Белорусская модель Вероника Коробко победила в международном конкурсе красоты Miss 7 Continents. Конкурс проходил в турецком городе Бодрум. В финале приняли участие девушки из 24 стран в возрасте от 16 до 28 лет.

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Хоккеисты сборной Беларуси нанесли поражение норвежцам в заключительном матче ЧМ. Оргкомитет чемпионата мира по хоккею назвал тройку лучших игроков в составе сборной Беларуси.

Новым председателем Белорусской федерации современного пятиборья избран именитый белорусский спортсмен Михаил Прокопенко.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 17 мая

Белорусские депутаты на очередном заседании 17 мая планируют рассмотреть восемь вопросов, в том числе ратификацию межправительственных соглашений с Турцией и Боливией.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Презентация Национального интернет-портала о здоровом образе жизни" (представители Министерства здравоохранения Республики Беларусь). Начало в 14.00.

Состоится пресс-конференция на тему "Окончание учебного года. Детский летний отдых - оздоровительный сезон 2017. Организация отдыха детей в городе. Занятость школьников". Начало в 10.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 18 мая

Международный день музеев. Проводится по решению 11-й Генеральной конференции Международного совета музеев, состоявшейся в мае 1977 года. Впервые отмечался в 1978 году.

65 лет назад родился Забара Геннадий Иванович, белорусский кларнетист, педагог, заслуженный артист Беларуси (1987). С 1975 г. солист Государственного академического симфонического оркестра Беларуси, с 1986 солист-инструменталист Белорусской филармонии, с 1991 артист ансамбля солистов "Классик-Авангард". Лауреат Всесоюзного конкурса молодых исполнителей (1979, Минск), международного конкурса "Пражская весна" (1981).

145 лет назад родился Бертран Рассел, английский философ, логик, математик, социолог и общественный деятель. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1950) "в знак признания его разнообразных и значительных произведений, в которых он борется за гуманистические идеалы и свободу мысли". Умер в 1970 г.

70 лет назад родился Качан Владимир Андреевич, российский актер, автор и исполнитель песен, артист московского театра "Школа современной пьесы", народный артист Российской Федерации. Снимался в фильмах "Когда я стану великаном", "Соучастники", "Забавы молодых", "Зависть богов".

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире, календарь знаменательных дат и событий на месяц можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: 327-78-77, e-mail: marketing@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. 327-24-87.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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ВЧЕРАКартина дня. 16 маяБеларусь и Китай изучают возможность взаимного введения безвизового режима до 30 дней. Данная тема обсуждалась на встрече...

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