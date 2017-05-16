Картина дня: кому дадут отсрочку от армии, самая красивая девушка семи континентов и велосипеды из дерева

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Презентация Национального интернет-портала о здоровом образе жизни" (представители Министерства здравоохранения Республики Беларусь). Начало в 14.00.
Состоится пресс-конференция на тему "Окончание учебного года. Детский летний отдых - оздоровительный сезон 2017. Организация отдыха детей в городе. Занятость школьников". Начало в 10.00.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 18 мая
Международный день музеев. Проводится по решению 11-й Генеральной конференции Международного совета музеев, состоявшейся в мае 1977 года. Впервые отмечался в 1978 году.
65 лет назад родился Забара Геннадий Иванович, белорусский кларнетист, педагог, заслуженный артист Беларуси (1987). С 1975 г. солист Государственного академического симфонического оркестра Беларуси, с 1986 солист-инструменталист Белорусской филармонии, с 1991 артист ансамбля солистов "Классик-Авангард". Лауреат Всесоюзного конкурса молодых исполнителей (1979, Минск), международного конкурса "Пражская весна" (1981).
145 лет назад родился Бертран Рассел, английский философ, логик, математик, социолог и общественный деятель. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1950) "в знак признания его разнообразных и значительных произведений, в которых он борется за гуманистические идеалы и свободу мысли". Умер в 1970 г.
70 лет назад родился Качан Владимир Андреевич, российский актер, автор и исполнитель песен, артист московского театра "Школа современной пьесы", народный артист Российской Федерации. Снимался в фильмах "Когда я стану великаном", "Соучастники", "Забавы молодых", "Зависть богов".
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