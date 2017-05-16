Картина дня: кому дадут отсрочку от армии, самая красивая девушка семи континентов и велосипеды из дерева

ВЧЕРА

Картина дня. 16 мая

Беларусь и Китай изучают возможность взаимного введения безвизового режима до 30 дней . Данная тема обсуждалась на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с Председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Сейчас между странами действует безвизовый режим для владельцев дипломатических или служебных паспортов, а также туристических групп. , заявил Председатель КНР Си Цзиньпин. Китай продолжит оказывать Беларуси помощь по строительству социального жилья . Данное решение было принято во время переговоров Президента Беларуси с Председателем КНР.

Китайская компания CRCC может принять участие в строительстве высокоскоростной железной дороги в Беларуси , сообщили в отделе связей с общественностью Министерства экономики.

Правительство утвердило задание по экспорту товаров и услуг в Китай на 2017-2020 годы . Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 12 мая 2017 года №347 "Об определении ключевых показателей эффективности работы по экспорту товаров и услуг в Китайскую Народную Республику до 2020 года".

Строительство Петриковского горно-обогатительного комплекса идет по графику . Такая информация размещена на сайте ОАО "Беларуськалий".

Промпроизводство в Беларуси в январе-апреле увеличилось на 5,4% , сообщили в Национальном статистическом комитете.

Беларусь предлагает разработать единые для ЕАЭС предельно допустимые нормы содержания антибиотиков в продуктах питания .

Новый инструмент привлечения финансирования - секьюритизация - будет внедрен на финансовом рынке Беларуси с 1 июля 2018 года , сообщили в пресс-службе Министерства финансов. Данный инструмент предусматривает преобразование различных видов денежных обязательств (образующихся как в банковской сфере, так и в реальном секторе экономики) в ценные бумаги.

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и ПАО "Укртранснафта" планируют подписать соглашение о сотрудничестве и взаимодействии для эффективного использования системы магистральных нефтепроводов "Дружба" на участке Мозырь-Броды, сообщили в концерне "Белнефтехим".

Распоряжением премьер-министра Беларуси от 15 мая 2017 года №176р создан организационный комитет по подготовке и проведению в 2017 году второго этапа республиканского конкурса "Семья года" . Оргкомитет возглавил заместитель премьер-министра Василий Жарко.

Институт культуры будет присоединен к БГУКИ . Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 15 мая 2017 года №354.

Отсрочку от армии в Беларуси планируется предоставлять поступающим в магистратуру и интернам , сообщил член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Игорь Мартынов.

В Беларуси начали производство велосипедов из березы и ясеня .

Белорусский государственный цирк провел проверку по факту падения российской гимнастки во время исполнения номера без страховки . Причиной падения стал человеческий фактор, нарушений со стороны цирка не выявлено.

Писатели из 15 стран примут участие в мероприятиях Дня белорусской письменности в Полоцке . Об этом шла речь сегодня на заседании национального оргкомитета по подготовке и проведению праздника.

Ювелир из Витебска создал копию танка ИС-2 из серебра. Реализация проекта заняла более двух лет.

Белорусская модель Вероника Коробко победила в международном конкурсе красоты Miss 7 Continents . Конкурс проходил в турецком городе Бодрум. В финале приняли участие девушки из 24 стран в возрасте от 16 до 28 лет.

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" .

Хоккеисты сборной Беларуси нанесли поражение норвежцам в заключительном матче ЧМ. Оргкомитет чемпионата мира по хоккею назвал тройку лучших игроков в составе сборной Беларуси .

Новым председателем Белорусской федерации современного пятиборья избран именитый белорусский спортсмен Михаил Прокопенко .

СЕГОДНЯ

Анонсы на 17 мая

Белорусские депутаты на очередном заседании 17 мая планируют рассмотреть восемь вопросов , в том числе ратификацию межправительственных соглашений с Турцией и Боливией.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Презентация Национального интернет-портала о здоровом образе жизни" (представители Министерства здравоохранения Республики Беларусь). Начало в 14.00.

Состоится пресс-конференция на тему "Окончание учебного года. Детский летний отдых - оздоровительный сезон 2017. Организация отдыха детей в городе. Занятость школьников". Начало в 10.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 18 мая

Международный день музеев. Проводится по решению 11-й Генеральной конференции Международного совета музеев, состоявшейся в мае 1977 года. Впервые отмечался в 1978 году.

65 лет назад родился Забара Геннадий Иванович, белорусский кларнетист, педагог, заслуженный артист Беларуси (1987). С 1975 г. солист Государственного академического симфонического оркестра Беларуси, с 1986 солист-инструменталист Белорусской филармонии, с 1991 артист ансамбля солистов "Классик-Авангард". Лауреат Всесоюзного конкурса молодых исполнителей (1979, Минск), международного конкурса "Пражская весна" (1981).

145 лет назад родился Бертран Рассел, английский философ, логик, математик, социолог и общественный деятель. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1950) "в знак признания его разнообразных и значительных произведений, в которых он борется за гуманистические идеалы и свободу мысли". Умер в 1970 г.

70 лет назад родился Качан Владимир Андреевич, российский актер, автор и исполнитель песен, артист московского театра "Школа современной пьесы", народный артист Российской Федерации. Снимался в фильмах "Когда я стану великаном", "Соучастники", "Забавы молодых", "Зависть богов".

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире, календарь знаменательных дат и событий на месяц можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: 327-78-77, e-mail: marketing@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. 327-24-87.

БЕЛТА.-0-