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Жителя Мозырского района задержали, когда он вез девушек в Россию для занятия проституцией
17.05.2017 07:24 — Новости Общества | Tut.by
45-летнего мужчину задержали по подозрению в сутенерстве. Он попытался вовлечь в занятие проституцией двух девушек, сообщает телеканал «
Задержанный нашел двух мозырянок и предложил «подработку» в России. Девушки должны были оказывать интимные услуги за соответствующее вознаграждение. Возбуждено уголовное дело.
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Задержанный нашел двух мозырянок и предложил "подработку" в России. Девушки должны были оказывать интимные услуги за соответствующее вознаграждение.
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