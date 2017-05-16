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Жителя Мозырского района задержали, когда он вез девушек в Россию для занятия проституцией

17.05.2017 07:24 — Новости Общества | Tut.by  
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45-летнего мужчину задержали по подозрению в сутенерстве. Он попытался вовлечь в занятие проституцией двух девушек, сообщает телеканал «Мозырь».

Задержанный нашел двух мозырянок и предложил «подработку» в России. Девушки должны были оказывать интимные услуги за соответствующее вознаграждение. Возбуждено уголовное дело.

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Задержанный нашел двух мозырянок и предложил "подработку" в России. Девушки должны были оказывать интимные услуги за соответствующее вознаграждение.

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