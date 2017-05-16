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В Витебске пройдет ярмарка для поклонников ЗОЖ

17.05.2017 07:35 — Новости Общества | Tut.by  
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X Республиканская специализированная выставка-ярмарка «Витебщина — за здоровый образ жизни — 2017» пройдет в областном центре 18−19 мая, сообщили в облисполкоме.

Первый и второй этажи концертного зала «Витебск» займут экспозиции товаров и услуг по тематическим секциям: «Здоровье», «Питание», «Физическая активность», «Красота», «Экотовары».

Каждый посетитель сможет бесплатно получить консультацию врачей, пройти диагностику здоровья, сделать антистрессовый массаж, научиться оказанию первой помощи. Любопытно будет узнать о последних разработках ученых Витебского медуниверситета.

На выставке-ярмарке запланированы многочисленные конкурсы, викторины, подвижные и настольные игры с призами, концертные программы. Для любителей активного отдыха — презентация услуг организаций спорта и туризма.

Деловая программа включает областной семинар для медработников и видеоконференцию по вопросам долголетия.

Изюминкой выставки-ярмарки станут бесплатные интерактивные площадки, на которых можно будет научиться азам стритбола, спортивного ушу и спочана (фехтование на безопасных мечах); поучаствовать в открытых тренировках по фитнесу, позаниматься на уличных тренажерах и посмотреть выступления паркурщиков и чемпионов Восточной лиги по американскому футболу — команды «Витебские рыси». Свой интерактив с конкурсами также предложит клуб активного отдыха «Хантер».

Пройдут мастер-класс по приготовлению здоровой пищи и занятия по лепке из глины, ткачеству, соломоплетению.

 
Теги: Витебск
 
 
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Первый и второй этажи концертного зала "Витебск" займут экспозиции товаров и услуг по тематическим секциям: "Здоровье", "Питание", "Физическая активность", "Красота",...

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