В Витебске пройдет ярмарка для поклонников ЗОЖ

X Республиканская специализированная выставка-ярмарка «Витебщина — за здоровый образ жизни — 2017» пройдет в областном центре 18−19 мая, сообщили в облисполкоме.

Первый и второй этажи концертного зала «Витебск» займут экспозиции товаров и услуг по тематическим секциям: «Здоровье», «Питание», «Физическая активность», «Красота», «Экотовары».

Каждый посетитель сможет бесплатно получить консультацию врачей, пройти диагностику здоровья, сделать антистрессовый массаж, научиться оказанию первой помощи. Любопытно будет узнать о последних разработках ученых Витебского медуниверситета.

На выставке-ярмарке запланированы многочисленные конкурсы, викторины, подвижные и настольные игры с призами, концертные программы. Для любителей активного отдыха — презентация услуг организаций спорта и туризма.

Деловая программа включает областной семинар для медработников и видеоконференцию по вопросам долголетия.

Изюминкой выставки-ярмарки станут бесплатные интерактивные площадки, на которых можно будет научиться азам стритбола, спортивного ушу и спочана (фехтование на безопасных мечах); поучаствовать в открытых тренировках по фитнесу, позаниматься на уличных тренажерах и посмотреть выступления паркурщиков и чемпионов Восточной лиги по американскому футболу — команды «Витебские рыси». Свой интерактив с конкурсами также предложит клуб активного отдыха «Хантер».

Пройдут мастер-класс по приготовлению здоровой пищи и занятия по лепке из глины, ткачеству, соломоплетению.