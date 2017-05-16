Новый график работы школ, тест деревянного велика и панды в аренду - интересное за вчера

Доброе утро!

Чудесные новости: Беларусь больше не самая пьющая страна в Европе — нас обогнали литовцы. Правда, и наши пьяницы недалеко ушли: на какое место мы опустились и сколько выпиваем в год, можно посмотреть здесь .





ВАЖНОЕ

Родители, внимание: в школах начали обсуждать новый график работы с 1 сентября . Учебные заведения, работающие в две смены, рассматривают вариант начинать занятия в 8.30 или 9.00, работающие в одну смену — с 9.00. «СанПиН рекомендует начинать занятия в 9 утра, потому что организм ребенка больше адаптирован к этому времени», — говорят в Минобре. А раньше они об этом не знали? Подумали и о тех из вас, кому на работу к восьми: школы будут открыты с 8 утра, педагоги присмотрят за малышами до начала уроков.

Минюст зарегистрировал «Говори правду». До того кампания пыталась получить официальную регистрацию семь (!!!) лет. Это первая за десять лет регистрация в Беларуси заметной политической структуры, которая относит себя к оппозиции. Лидеры — Татьяна Короткевич и Андрей Дмитриев — называют вчерашнее решение Минюста политическим и запоздалым, но и своей победой.





Печальная тенденция: реальные доходы белорусов продолжают падать . В январе-марте этот показатель сократился на 2,2% к аналогичному периоду прошлого года. Раньше, правда, было еще хуже.

Белорусские хоккеисты завершили выступление на чемпионате мира победой над норвежцами — 4:3. Наши парни заняли на чемпионате мира 13-е место, опередив словаков, словенцев и итальянцев. Несмотря на то, что в этот раз сборная набрала больше очков, чем на прошлом чемпионате, дома их ждет ох какой серьезный разговор с президентом. Хоть ты не возвращайся.

В Украине решили блокировать доступ к «Яндексу», «ВКонтакте» и «Одноклассникам». Это все в рамках исполнения указа о новых санкциях против России — они предполагают блокировку российских соцсетей и приостановку вещания российских телеканалов. Хорошо, Цукерберг не россиянин.





ПОПУЛЯРНОЕ

Суд поставил точку в рядовом, казалось бы, ДТП в Могилеве, разбирательства по которому тянулись аж три года. Один из водителей доказал-таки свою невиновность и получил страховку, несмотря на то, что ранее страховая выплатила ущерб второму участнику, а разбитая машина была отремонтирована и даже уже продана. Как — рассказываем здесь .

В могилевском «Жилкомхозе» выявили коррупцию. В милиции говорят, что это — лишь часть преступной схемы, работавшей аж в 30 районах страны. Подробности — здесь .

Мужчины, не пропустите: бывший сержант американской морской пехоты стала популярной моделью и попала на обложку журнала Maxim. Вот здесь — ее история и много фото.





А вот здесь вы наконец-то узнаете, почему так стремительно вымерли динозавры. Выяснилось, что гигантский астероид размером примерно в 15 км в поперечнике, упавший на полуостров Юкатан, худшего места и времени для приземления на нашей планете найти бы просто не мог. «Ирония в том, что в итоге причиной исчезновения динозавров стал не размер астероида, не сила его удара и даже не глобальные последствия этого катаклизма. Причиной стало место, где произошел удар», — говорят ученые.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ ИЛИ ПОЧИТАТЬ

Посмотрите, как мы тестировали деревянный велосипед за 1000 долларов. «Шоссейник?» — спрашивает прохожий, а я краем глаза замечаю, как неизвестный фотограф ловит в кадр необычное транспортное средство. «Горник!» — смеюсь в ответ". Нашли, кстати, один существенный недостаток (еще один, помимо цены).





У нас — очередной отличный исторический материал. За последнее время навскидку можно припомнить сразу несколько громких дел, связанных с хулиганством, а мы вспоминаем, за что наказывали хулиганов в советские годы . Здесь и украденные трубки из телефонных будок, и разбитый «Мальчик с лебедем», и знаменитые 15 суток.

Не хватает на жизнь? Попросите у начальства. Да, понимаем, говорить о повышении зарплаты во времена, когда ситуация в экономике оставляет желать лучшего, бывает сложно. Боитесь? Объясняем на карточках, как вести разговор с шефом, если вы считаете, что достойны зарплаты больше той, которую сейчас получаете.

В новых «Падарожжах дылетанта» — живописный поселок Видзы и один из самых высоких костелов Беларуси. Не пропустите очередное путешествие Юрия Жигамонта!

Напоследок немного позитива. Вы знали, что все большие панды мира принадлежат Китаю и их можно взять в аренду? Некоторых — аж за миллион долларов! Собрали интересные факты о больших пандах в одно слайд-шоу .





Все новости вторника, 16 мая

Помните, что погода в выходные обещает быть чудесной? Значит, каждому по интересам: вот здесь дачники рассказывают дачникам о том, чем удобрять землю и какую химию использовать для обработки растений, а Минска, которые уже работают">здесь мы советуем урбанистам-тусовщикам 7 новых террас Минска, которые уже работают.

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