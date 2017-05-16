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Немига, Ворота Минска и подводная лодка. Читатели TUT.BY выбрали граффити для Тучинского сквера
17.05.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Чуть больше недели назад администрация Фрунзенского района
Напомним, что в сквере неподалеку от улицы Берута около морских скульптур есть подпорная стена. Администрация Фрунзенского района в начале месяца объявила конкурс «Твой яркий город», темой которого стало 950-летие Минска. Для голосования на TUT.BY было отобрано 14 работ как на морскую тематику, так и с достопримечательностями Минска.
С самого начала конкурса лидировал эскиз под номером 6. В итоге работа набрала чуть больше трех с половиной тысяч голосов. Автор рисунка — 26-летняя минчанка, профессиональный художник Александра Пармон. Девушка преподает в центре технического и художественного творчества детей и молодежи Фрунзенского района «Зорка».
Третья работа, которая тоже оказалась в лидерах — желтая подводная лодка. Рисунок под номером 8 набрал почти 900 голосов. Автор граффити — Дарья Пунтус. Художнице 23 года, она тоже работает в центре «Зорка».
Все перечисленные авторы стали победителями конкурса. В конце мая художниц наградят подарками и грамотами в администрации Фрунзенского района. А в июне девушки разрисуют стены Тучинского сквера по своим проектам. Все необходимые материалы для работы художникам-победителям предоставят администрация района и «Зеленстрой».
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Как выглядят эти рисунки и кто их авторы - в нашем материале.
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