Немига, Ворота Минска и подводная лодка. Читатели TUT.BY выбрали граффити для Тучинского сквера

Чуть больше недели назад администрация Фрунзенского района предложила читателям TUT.BY выбрать лучшее граффити для Тучинского сквера возле кинотеатра «Современник». В итоге на стене появятся сразу три набравшие наибольшее число голосов работы. Как они выглядят и кто их авторы — в нашем материале.





Напомним, что в сквере неподалеку от улицы Берута около морских скульптур есть подпорная стена. Администрация Фрунзенского района в начале месяца объявила конкурс «Твой яркий город», темой которого стало 950-летие Минска. Для голосования на TUT.BY было отобрано 14 работ как на морскую тематику, так и с достопримечательностями Минска.







С самого начала конкурса лидировал эскиз под номером 6. В итоге работа набрала чуть больше трех с половиной тысяч голосов. Автор рисунка — 26-летняя минчанка, профессиональный художник Александра Пармон. Девушка преподает в центре технического и художественного творчества детей и молодежи Фрунзенского района «Зорка».





Второй популярной работой, которая набрала больше тысячи голосов стал эскиз № 12 с башнями на Привокзальной площади. Это изображение для конкурса подготовила десятиклассница столичной 99-й школы Веста Менячихина.





Третья работа, которая тоже оказалась в лидерах — желтая подводная лодка. Рисунок под номером 8 набрал почти 900 голосов. Автор граффити — Дарья Пунтус. Художнице 23 года, она тоже работает в центре «Зорка».





Все перечисленные авторы стали победителями конкурса. В конце мая художниц наградят подарками и грамотами в администрации Фрунзенского района. А в июне девушки разрисуют стены Тучинского сквера по своим проектам. Все необходимые материалы для работы художникам-победителям предоставят администрация района и «Зеленстрой».