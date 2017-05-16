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Немига, Ворота Минска и подводная лодка. Читатели TUT.BY выбрали граффити для Тучинского сквера

17.05.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Чуть больше недели назад администрация Фрунзенского района предложила читателям TUT.BY выбрать лучшее граффити для Тучинского сквера возле кинотеатра «Современник». В итоге на стене появятся сразу три набравшие наибольшее число голосов работы. Как они выглядят и кто их авторы — в нашем материале.


Напомним, что в сквере неподалеку от улицы Берута около морских скульптур есть подпорная стена. Администрация Фрунзенского района в начале месяца объявила конкурс «Твой яркий город», темой которого стало 950-летие Минска. Для голосования на TUT.BY было отобрано 14 работ как на морскую тематику, так и с достопримечательностями Минска.



С самого начала конкурса лидировал эскиз под номером 6. В итоге работа набрала чуть больше трех с половиной тысяч голосов. Автор рисунка — 26-летняя минчанка, профессиональный художник Александра Пармон. Девушка преподает в центре технического и художественного творчества детей и молодежи Фрунзенского района «Зорка».



Второй популярной работой, которая набрала больше тысячи голосов стал эскиз № 12 с башнями на Привокзальной площади. Это изображение для конкурса подготовила десятиклассница столичной 99-й школы Веста Менячихина.


Третья работа, которая тоже оказалась в лидерах — желтая подводная лодка. Рисунок под номером 8 набрал почти 900 голосов. Автор граффити — Дарья Пунтус. Художнице 23 года, она тоже работает в центре «Зорка».


Все перечисленные авторы стали победителями конкурса. В конце мая художниц наградят подарками и грамотами в администрации Фрунзенского района. А в июне девушки разрисуют стены Тучинского сквера по своим проектам. Все необходимые материалы для работы художникам-победителям предоставят администрация района и «Зеленстрой».

 
Теги: Минск
 
 
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