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Победила дружба!

17.05.2017 — Новости Общества | Слава працы (Копыль)  
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Профсоюзные билеты получили лидеры первичных профсоюзных организаций — ЧТУП «ТРАНС – ВЕЛЕС» и РО ОО «БРСМ». Вручение произошло во время мероприятия, состоявшегося недавно в УО «Копыльский государственный колледж». Инициаторами его проведения выступили райком ОО «БРСМ», районное объединение профсоюзов при поддержке администрации колледжа.


Зинаиду Ямбикову чествует Галина Лукашевич

Во время торжественной части с напутственным словом к молодежи обратились заместитель председателя райисполкома Александр Липницкий, директор учреждения Анатолий Петкевич. Председатель Копыльского районного объединения профсоюзов Галина Лукашевич отметила Почетной грамотой ветерана труда, председателя первичной ветеранской организации КУП «Копыльское ЖКХ» Зинаиду Ямбикову, а также вручила профсоюзные билеты председателям первичных профсоюзных организаций ЧТУП «ТРАНС – ВЕЛЕС»  Татьяне Правдинской и РО ОО «БРСМ» Татьяне Дубовик.


Татьяна Дубовик (справа) с командой «Мир. Труд. Май»

За участие в посевной кампании был отмечен мастер производственного обучения Максим Жилко, а первичная организация колледжа награждена грамотой райкома ОО «БРСМ» за активное участие в различных мероприятиях, проводимых молодежным союзом.


Баскетбол по-спортландски

После торжественной части и небольшого концерта состоялась спартакиада между командами учащихся колледжа «Мир. Труд. Май» и «Экстрим». Оригинальные эстафеты, безусловно, приковывали внимание собравшихся в спортивном зале. До последнего команды боролись за победу. Но в результате победила дружба.

В конце встречи участники получили заслуженные призы от райкома ОО «БРСМ».

Сергей ЛАЗОВСКИЙ

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Профсоюзные билеты получили лидеры первичных профсоюзных организаций — ЧТУП «ТРАНС – ВЕЛЕС» и РО ОО «БРСМ». Вручение произошло во время мероприятия,...

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