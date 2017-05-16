Главный приз 33-го тура игры "Удача в придачу!" – столичная квартира по адресу ул. Мястровская, 6!

Призов стало еще больше! Уже в эту субботу "Евроопт" разыграет среди участников 33-го тура игры "Удача в придачу!" сертификаты на общую сумму в эквиваленте $100 тыс., два внушительных приза по $10 тыс. в эквиваленте каждый, пару новеньких автомобилей (79-й и 80-й!) марки Hyundai Creta и ТРИНАДЦАТУЮ КВАРТИРУ в Минске по адресу ул. Мястровская, 6. А еще своих обладателей найдут 40 путевок на двоих в Тунис!

Успейте сделать покупки в "Евроопте", "Е-доставке" или "ГиперМолле" до их закрытия в пятницу, и любой из щедрых призов может стать вашим уже в эту субботу!

Хотите обеспечить себе шикарный отпуск, сесть за руль стильного внедорожника или получить заветные ключи от квартиры в Минске? Тогда успейте сделать покупки в магазинах "Евроопт" или интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" до их закрытия в пятницу!

Розыгрыш призов 33-го тура игры "Удача в придачу!" состоится в субботу, 20 мая, в 13.20 в минском ТРЦ "Е-сити" на ул. Денисовская, 8. Всех посетителей торгово-развлекательного центра ждет зажигательное шоу с участием известных персон и - отпускное настроение! В центре внимания будет "Евровидение", финал которого прошел в эти выходные в Киеве. Зрители смогут узнать все самое интересное о конкурсе от его непосредственных участников. А суперпризы разыграет, конечно же, группа NaviBand, которая представила нашу страну на "Евровидении-2017". Так что приходите - не пожалеете. И не забудьте запастись игровыми кодами, чтобы получить удачу прямо из рук любимых звезд!

Суперпризы – автомобили и квартиру в Минске - разыграет группа NaviBand, которая представила нашу страну на "Евровидении-2017".

Откройте для себя целый мир возможностей вместе с "Еврооптом"! Собирайте игровые коды - и получайте шанс выиграть не только квартиру и автомобиль, но и путешествие мечты! Сразу 80 счастливчиков проведут неделю - с 26 июня по 3 июля - по системе "все включено" в роскошном пятизвездочном отеле Royal Thalassa Monastir прямо на берегу моря. Золотистые пески пляжа, спа- и фитнес-центры, широкий выбор ресторанов, комфортные номера... И, конечно, множество увлекательных экскурсий. Это будет действительно незабываемое путешествие!

Открывай мир с "Еврооптом"! Сразу 80 счастливчиков в конце июня отправятся в роскошный пятизвездочный отель Royal Thalassa Monastir в Тунисе!

Кстати, первые туристы от "Евроопта", которым повезло выиграть путевки в юбилейном, 30-м, туре, уже отправились 9 мая в Турцию, чтобы провести неделю в шикарном пятизвездочном отеле, а счастливчики 31-го и 32-го туров, выигравшие отдых в Египте и Греции, пакуют чемоданы, ведь их вылет совсем скоро! И так всю весну и все лето! В каждом туре игры "Удача в придачу!" - путевки на двоих на лучшие мировые курорты в лучшие пятизвездочные отели, и все это с богатой экскурсионной программой. Не упустите свой шанс открыть мир с "Еврооптом"!

А если рядом с вашим домом еще нет магазина "Евроопт", то выручат интернет-гипермаркеты "Е-доставка" и "ГиперМолл"! Благодаря этим сервисам, которые входят в холдинг "Евроопт", покупать качественные товары по выгодным ценам и участвовать в игре "Удача в придачу!" сегодня может каждый житель нашей страны. Более того, именно интернет-гипермаркеты уже принесли автомобили шестерым участникам игры!

Благодаря "Е-доставке" и "ГиперМоллу" покупать качественные товары по выгодным ценам и участвовать в игре "Удача в придачу!" может каждый житель нашей страны!!

С "Еврооптом" мечты сбываются! И обычная покупка может в одну секунду сделать вас владельцем столичной недвижимости. Как это вышло у Ларисы Клишко из Минска - рядового специалиста, который трудится в холдинге "Евроопт" уже много лет. Именно она в 32-м туре игры "Удача в придачу!" стала обладательницей уютной квартиры по адресу ул. Мястровская, 4.

В 32-м туре первые за всю историю игры суперприз - квартиру в Минске - выиграл сотрудник холдинга "Евроопт". Лариса Клишко - рядовой специалист, который трудится в холдинге уже много лет.

Этот выигрыш стал настоящей сенсацией - впервые за всю историю игры суперприз достался сотруднику холдинга "Евроопт"! Как известно, работники "Евроопта" и их родственники получили возможность участвовать в игре "Удача в придачу!" с 24-го тура. Но за эти восемь туров ни один из 36 тыс. специалистов холдинга ни разу не выигрывал ни машину, ни квартиру! Даже в 26-м туре игры, когда в финале на квартиру претендовали всего три участника, два из которых - сотрудники "Евроопта", победа досталась обычному покупателю. Возможно, на этот раз фортуна решила восстановить справедливость?!

Тем более, как призналась Лариса Клишко, вся их семья уже очень давно мечтала о квартире. Сама она с 14-летней дочкой живет в однокомнатной квартире, а взрослый сын с семьей, где двое маленьких детей, и вовсе снимает жилье. "Мы так давно мечтали о квартире, но для нас это были только мечты. А тут "Евроопт" такой подарок нам сделал! И это при том, что я ни разу в жизни ничего не выигрывала, - радуется победительница. - Так что не теряйте веру! Мой личный пример доказывает, что с "Еврооптом" мечты сбываются!"

Лариса Клишко: "Мы так давно мечтали о квартире, а тут "Евроопт" нам такой подарок сделал! Так что не теряйте веру, с "Еврооптом" мечты сбываются!"

Хотите узнать, как встретиться с удачей? Есть отличная новость! С 10 мая на телеканале ОНТ стартовали "Дневники "Удача в придачу!" . Смотрите трансляцию каждый вечер в 18.55 или повтор программы каждое утро в 8.05 - и будьте в курсе, чем живет игра и ее участники, которым уже повезло с "Еврооптом"!

Покупайте в магазинах "Евроопт", интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" необходимые вам товары, включая любой "товар удачи" и используя дисконтную карту "Е-плюс", и выигрывайте путешествие мечты, автомобиль или квартиру! И помните: чем больше игровых кодов - тем выше шансы на победу!

Играйте, выигрывайте и верьте в свою удачу! Кто знает, быть может, уже в эту субботу призы от "Евроопта" ждут именно вас?!