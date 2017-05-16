ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В игре "Спортлото 6 из 49" разыгрывают джекпот - более Br666 тыс.! Кому три шестерки принесут удачу?

17.05.2017 08:57 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
В игре "Спортлото 6 из 49" разыгрывают джекпот - более Br666 тыс.! Кому три шестерки принесут удачу?

На этой неделе рекордный джекпот игры "Спортлото 6 из 49" уже превысил отметку величиной в Br666 тыс.! Кто опровергнет все суеверия и станет счастливым обладателем этой приличной суммы, возможно, станет известно уже на этой неделе! Мы верим, что три шестерки обязательно должны принести удачу!

Не прекращает расти и джекпот игры "Спортлото 5 из 36". На этой неделе его сумма составляет уже более Br60 тыс.! И если в игре "Спортлото 6 из 49" для того, чтобы выиграть, необходимо угадать 6 чисел, то в "Спортлото 5 из 36" вы достигните своей максимальной цели, угадав всего 5 чисел.

А тем временем всего за 2 недели в играх компании "Спорт-пари" было выплачено более Br300 тыс.!

Более Br100 тыс. получили победители игры "КЕНО", розыгрыши которой проходят каждый день на телеканале "Беларусь 2"!

Те же игроки, которые сделали ставки на футбол или хоккей в игре "Спортпрогноз", получили более Br40 тыс.

А вот игра "БЛИЦ" дает возможность каждые 5 минут выигрывать деньги. За прошедшие 2 недели те игроки, которые сделали выбор в пользу именно этой игры, получили более Br90 тыс.

"Спорт-пари" - у нас не разыгрывают, у нас выигрывают!

Играй со своего мобильного:

В игре "Спортлото 6 из 49" разыгрывают джекпот - более Br666 тыс.! Кому три шестерки принесут удачу?

Играй в интернете!

Телефон горячей линии - 143В игре "Спортлото 6 из 49" разыгрывают джекпот - более Br666 тыс.! Кому три шестерки принесут удачу?

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более Br100 тыс. получили победители игры, розыгрыши которой проходят каждый день на телеканале "Беларусь 2"!

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Уже в эту субботу "Евроопт" разыграет путевки в Тунис, автомобили и квартиру в Минске! А еще – сертификаты на $100 тыс. и два денежных приза по $10 тыс.!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика