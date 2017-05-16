На этой неделе рекордный джекпот игры "Спортлото 6 из 49" уже превысил отметку величиной в Br666 тыс.! Кто опровергнет все суеверия и станет счастливым обладателем этой приличной суммы, возможно, станет известно уже на этой неделе! Мы верим, что три шестерки обязательно должны принести удачу!

Не прекращает расти и джекпот игры "Спортлото 5 из 36" . На этой неделе его сумма составляет уже более Br60 тыс.! И если в игре "Спортлото 6 из 49" для того, чтобы выиграть, необходимо угадать 6 чисел, то в "Спортлото 5 из 36" вы достигните своей максимальной цели, угадав всего 5 чисел.

А тем временем всего за 2 недели в играх компании "Спорт-пари" было выплачено более Br300 тыс.!

Более Br100 тыс. получили победители игры "КЕНО" , розыгрыши которой проходят каждый день на телеканале "Беларусь 2"!

Те же игроки, которые сделали ставки на футбол или хоккей в игре "Спортпрогноз" , получили более Br40 тыс.

А вот игра "БЛИЦ" дает возможность каждые 5 минут выигрывать деньги. За прошедшие 2 недели те игроки, которые сделали выбор в пользу именно этой игры, получили более Br90 тыс.

"Спорт-пари" - у нас не разыгрывают, у нас выигрывают!

Играй со своего мобильного:





Играй в интернете! Телефон горячей линии - 143