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В игре "Спортлото 6 из 49" разыгрывают джекпот - более Br666 тыс.! Кому три шестерки принесут удачу?
17.05.2017 08:57 — Новости Общества | БелТА
На этой неделе рекордный джекпот игры
Не прекращает расти и джекпот игры
А тем временем всего за 2 недели в играх компании
Более Br100 тыс. получили победители игры
Те же игроки, которые сделали ставки на футбол или хоккей в игре
А вот игра
Играй со своего мобильного:
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В игре "Спортлото 6 из 49" разыгрывают джекпот - более Br666 тыс.! Кому три шестерки принесут удачу?
Более Br100 тыс. получили победители игры, розыгрыши которой проходят каждый день на телеканале "Беларусь 2"!
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