МИНСК, 17 мая – Sputnik. Белорусские правоохранители с начала года перекрыли два канала вывоза людей в Российскую Федерацию, рассказали Sputnik в Главном управлении по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси.



© Фото: УВД Брестского облисполкома Трудовое рабство: как белорусов продавали в деревню под Воронежем

Пострадавшими от рук злоумышленников стали пять белорусок из Витебской и Гомельской областей, которые использовались для оказания сексуальных услуг в Подмосковье. Девушки уже находятся дома. В отношении трафикеров, то есть правонарушителей,

возбуждены уголовные дела. Они находятся под стражей. Ведется следственная и оперативная работа.

Вербовка жертв торговли людьми в последние годы, как правило, идет через социальные сети, рассказала Sputnik руководитель инфолинии по безопасному выезду и пребыванию за границей 113 программы "Ла Страда" МОО "Гендерные перспективы" Мария Суша. Сценарий таких действий один и тот же. Симпатичной девушке пишет мужчина, который представляется менеджером ночного клуба и предлагает ей работу танцовщицы. Что удивительно, она, даже не имя хореографического образования, часто соглашается.

"Иногда преступник, чтобы убедить жертву, присылает ей ссылку на личную страничку танцовщицы, работающей в клубе. А та убеждает, мол, волноваться не о чем. На самом деле страничка танцовщицы часто бывает фейковой, а письма пишет сам вербовщик или его пособники", – заметила специалист.

А иногда собеседницей белоруски является жертва торговли людьми, которой пообещали, что ее отпустят после того, как она найдет себе замену. Находясь в эйфории, наши соотечественницы не обращают внимания на тревожные звоночки, а потом уже становится поздно.

"Для поездки в Российскую Федерацию белорусам трудовая виза не нужна. Этот факт развязывает руки многим преступникам", – добавила Мария Суша.

Если описывать портрет пострадавшей, то это девушка в возрасте от 18 до 22 лет без высшего образования, незамужняя, бездетная.

Специалист напомнила, что для тех, кто собирается трудоустраиваться в другой стране, предусмотрено бесплатное консультирование на инфолинии по безопасному выезду и пребыванию за границей 113. В Беларуси звонки принимаются с 8:00 до 20:00 по короткому телефонному номеру 113.

Доверчивый сильный пол

В последние годы увеличилось количество пострадавших среди мужчин. Чаще всего это случаи трудовой эксплуатации в Российской Федерации. Поиски свободных вакансий обычно ведут через интернет. С работодателем лично не встречаются. Во время переписки или телефонного звонка тот предлагает белорусу подписать трудовой контакт на месте.

"Наши соотечественники не знают, что название российской фирмы и ее юридический адрес на факт подлинности можно проверить в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), который представлен в интернете. В случае если в этой базе данных искомой компании не значится – значит, вы попали на мошенников", – отметила Мария Суша.



© Sputnik Кирилл Каллиников Дипмиссия: белорусы едут на заработки в РФ, а потом бегут из рабства

Доверчивые белорусы обычно этого не делают. А оказавшись на месте, обнаруживают, что вместо роскошного офиса им предлагают заброшенный завод или подвал. Зарплату будут платить в три раза меньше обещанной. Ни о каком официальном трудоустройстве речи не идет. У большинства соискателей денег на обратную дорогу нет. Поэтому они соглашаются на скромное предложение.

"Самое страшное начинается, когда к нам звонят родственники этого человека, и говорят, что знали, в каких условиях он работал. Мужчина уже собирался возвращаться домой и вдруг перестал выходить на связь. Мы связываемся с милицией, начинаются поиски. Выясняется, что получив расчет, наш соотечественник решил это дело отметить и выпил. На вокзале с ним познакомились другие преступники, которые отвезли его, к примеру, на кирпичный завод в Дагестане. Сказали ему, что должен им денег, и заставили его трудиться бесплатно", – отметила Мария Суша.

Трудовой эксплуатации чаще подвергаются мужчины в возрасте от 23 до 45 лет. Большинство имеет среднее специальное образование.

Обойтись без жертв

На данный момент не установлено местонахождение 2 568 белорусов, пропавших без вести, из них 1 069 находятся за пределами нашей страны. Подавляющее большинство таких людей выехали в Россию, рассказал Sputnik начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси Константин Шалькевич. Специалист подчеркнул, что не все они являются жертвами торговли людьми. Часто бывает так, что жертва торговли вовсе не приобретает статус пропавшего без вести.

Тем не менее, в Беларуси периодически выходят новые законопроекты, которые призваны пресечь торговлю людьми, быстрее наказать преступников и помочь пострадавшим. В 2015 году появилось постановление Совета министров №485 "Об утверждении Положения о порядке идентификации жертв торговли людьми, порядке заполнения и форме анкеты гражданина, который мог пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений, порядке предоставления содержащихся в ней сведений". Документ определяет единый для государственных органов, общественных и международных организаций порядок выявления и идентификации жертв торговли людьми.

"Не все пострадавшие обращаются в милицию, поэтому ранее точно об их числе не знали, зато эти люди пользуются помощью общественных организаций. При обращении человеку предлагается заполнить единую форму анкеты, которая утверждена положением и в которой описывается суть произошедшего. В течение 30 дней, пока проходит процесс идентификации, пострадавший имеет право получать помощь, гарантированную законом № 350-З "О противодействии торговли людьми", – пояснила в интервью Sputnik Мария Суша.



© Sputnik/ Сергей Пушкин МОМ: трудовые права белорусов чаще всего нарушаются в России

Что касается наказания, то в статье 181 "Торговля людьми" УК Беларуси значится: за вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение человека в целях эксплуатации предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества. За те же действия только в отношении двух и более пострадавших, а также вывоз их за рубеж нарушителю грозит до 12 лет тюрьмы, а если жертвой стал малолетний, то до 15.

Тем, кто собирается ехать в другую страну, руководитель инфолинии 113 советует сообщить родственникам или друзьям адрес того места, где планируют остановиться. Это даст отправную точку в начале поисков в случае необходимости. Нужно уточнить, с какой периодичностью будет поддерживаться связь с родными, чтобы они знали, когда начинать бить тревогу. Не помешает оставить близким копию своего паспорта и при возможности копию паспорта или другого документа предполагаемого работодателя. Обязательно необходимо подписать трудовой договор до отъезда из Беларуси, узнать телефоны консульства и "горячих линий", на которые можно обратиться в случае кризисной ситуации.