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На время выпускных вечеров в Минске ограничат продажу спиртного

17.05.2017 09:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 мая — Sputnik. Продажа алкоголя в Минске будет ограничена 30 мая и 10 июня в связи с проведением в эти дни в столице школьных выпускных вечеров.

Соответствующее решение Мингорисполкома опубликовано в среду на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно решению городских властей, с 8:00 30 мая до 8:00 31 мая и с 8:00 10 июня до 8:00 11 июня реализация алкогольных напитков (водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7% и более) будет ограничена.

Пиво и слабоалкогольные напитки продавать в это время также не будут.

При этом на торговлю спиртным в местах общественного питания эти ограничения не распространяются.

Контроль за исполнением этого решения возложен на администрации районов и столичное ГУВД.

 
Теги: Минск
 
 
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Продажа алкоголя в столице будет ограничена в течение суток - с утра 30 мая до утра 31 мая и 10-11 июня.

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