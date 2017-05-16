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Шнур прокомментировал новый клип экс-солистки "Ленинграда"

17.05.2017 09:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров отреагировал на новое видео своей экс-солистки Алисы Вокс. Накануне Вокс выложила в сеть композицию "Малыш" с призывом "не лезь, малыш, в политику, иди учи матчасть".

Шнур прокомментировал новый клип экс-солистки "Ленинграда"
© Sputnik Алексей Куденко
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Журналисты предположили, что композиция посвящена школьникам, которых задерживали на недавних акциях оппозиции в России.

"Матчасть? Та часть что с матерком? Тут каждый школьник с ней знаком", — лидер "Ленинграда" ответил своей экс-коллеге в поэтической форме с активным использованием ненормативной лексики. Текст опубликован в Instagram музыканта.

По его мнению, подталкивать подрастающее поколение к тому, чтобы только "лайкать котят" — это не вариант, и "малыши не дураки", не станут всякую ерунду "есть с руки".

Спустя несколько часов Шнур опубликовал еще одну заметку, посвященную новой работе Вокс и написанную уже прозой. Он считает, что давать публичные советы можно лишь, будучи профессионалом в своем деле. Это, по его мнению, касается и политиков, и музыкантов.

"Если ты снимаешь ролик качеством ниже, чем у начинающего видеоблогера, где халтурно все — грим, свет, ракурсы, монтаж; пишешь текст, который даже на самой никчемной площадке не воспримут, из-за совсем дошкольных и неинтересных рифм, то учительство выглядит просто неуместно. Да, да. Именно. "Начни с себя", — написал Шнур.

Алиса Вокс работала в группировке "Ленинград" около 4 лет. Пиком ее популярности стал хит "Экспонат", который в Интернете посмотрели более 100 миллионов человек. Однако сразу после бурного успеха, в марте 2016 года Вокс объявила об уходе из группы и начале сольной карьеры. Ее сольный альбом "Сама" был довольно холодно принят и критиками, и публикой.

 
 
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Исполнительница хита "Экспонат" Алиса Вокс предприняла новую попытку заявить о себе как сольной исполнительнице и выпустила видео на композицию "Малыш".

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