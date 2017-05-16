Когда нельзя лайкнуть: чего еще лишились украинцы в результате санкций

МИНСК, 17 мая — Sputnik. Интернет-пользователи выражают недовольство запретом властями Украины соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а бизнес-сообщество шокировано попаданием под санкции бухгалтерской программы "1С".

Накануне президент Украины Петр Порошенко одобрил решение СНБО о продлении и расширении списка физлиц и субъектов РФ, в отношении которых введены санкции. Расширенный список включает 1228 человек и 468 юрлиц, в их числе российские соцсети, а также поисковик "Яндекс", компанию-разработчика антивируса "Касперский" и других.

Сообщество недовольно

Еще в минувший вторник пользователи интернета ощутили на себе действие санкций — провайдеры во исполнение указа Порошенко №133/2017 начали блокировать соцсети. Сообщество начало высказывать возмущения в "оставшихся в живых" Twitter и Facebook, говоря о том, что так можно запретить и свободу слова, а пресс-службы заблокированных соцсетей констатировали резкий рост трафика из Украины, назвав его "драматическим".

В свою очередь представители ряда российских компаний, в отношении которых были введены санкции, заявили о том, что решение украинских властей политически мотивировано, законы страны они не нарушали.

Некоторые недовольные вышли на улицы — в Харькове те, кто или просто общался в соцсетях, или делал на них бизнес, устроили акцию протеста, заявляя, что попавшая под санкции "ВКонтакте" несет не меньше угрозы, чем любые другие.

Поиски путей обхода блокировки

Интернет-юзеры, которые не захотели мириться с блокировкой любимых соцсетей, начали искать пути обхода запрета, используя как многочисленные анонимайзеры, так и с помощью зашифрованных соединений. Это удобно не во всех случаях, однако как минимум позволяет общаться с "френдами", которые остались либо по ту сторону блокировки, либо точно так же ищут способы прорваться в запретные ВК и ОК.

Некоторые начали выкладывать в сеть инструкции по обходу запрета, администрация "ВКонтакте" также порекомендовала воспользоваться рядом вариантов, которые позволяют обойти запрет. Среди них — расширения для браузера, которые перенаправляют трафик через другие серверы.

Проблемы бизнес-сообщества

Введение санкций ударило не только по тем, кто зарабатывал на соцсетях, но и по коммерческим структурам, которые использовавшие также "санкционную" программу "1С:бухгалтерия". Запрет последней прокомментировал депутат Верховной Рады Антон Геращенко, отметив, что "1С" — программа, используемая во многих странах мира, а давая "добро" на ее запрет нужно отличать "мухи от котлет".

Представители "1С" в свою очередь сообщили, что не прекратят поддержку пользователей бухгалтерской программы и по-прежнему будут направлять им обновления. По информации разработчиков, около 300 тысяч предприятий пользуются российской программой, из них 60 тысяч государственных. При этом от 60 до 200 тысяч используют "1С" нелегально.

Можно обжаловать, но нужно ли

Президент ассоциации международного права Анатолий Капустин отметил, что российские компании имеют право обжаловать санкции в Европейском суде. Однако, по его словам, юрлицам перед этим придется сначала пройти все украинские инстанции.

"То есть надо, чтобы наши компании обратились с исками в украинский суд, и только после прохождения всех инстанций обратиться в Европейский суд", — цитирует слова Капустина РИА Украина .

Он также добавил, что на обжалование в суде придется потратить примерно от полутора до двух лет.