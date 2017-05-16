Социализация бывших осужденных важна для всех

Автор: Валентина СОКОЛОВСКАЯ.

Актуальные вопросы интеграции в общество лиц, возвращающихся из мест лишения свободы, обсуждались участниками «круглого стола», проходившего в Могилеве на базе Центра медицинской информации под председательством руководителя Могилевской областной организации Белорусского общества Красного Креста (МОО БОКК) Андрея Никитина. В мероприятии принимали участие представители этой организации, Православной Церкви, правоохранительных органов и организаций, комитета по труду, занятости и соцзащите Могоблисполкома, других структур – основных участников процесса реинтеграции бывших осужденных, а также волонтеры Красного Креста из числа лиц, отбывавших наказания в местах лишения свободы (МЛС).





Проект «Интеграция бывших осужденных в общество» реализуется МОО БОКК с 2013 года. Первый этап такой ее деятельности поддерживался Европейским союзом и Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Реализация второго этапа проекта идет тоже в рамках мандата этой организации и при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Королевства Норвегия, которым выделяется порядка 20 тысяч евро.

«Круглый стол» проводился с целью актуализировать, усилить взаимодействие гражданского общества, правоохранительного блока, других госорганизаций в вопросах интеграции бывших осужденных в общество, обозначить проблемы в этой работе.

Председатель МОО БОКК Андрей Никитин акцентировал внимание на значимости обсуждаемого вопроса для государства и общества в целом. Важнейшая из решаемых в этом плане задач – трудоустройство лиц, возвращающихся из мест лишения свободы. Каждый работоспособный человек должен иметь возможность реализовать свое право на труд. Об этом говорил и Президент страны в ежегодном Послании к белорусскому народу и Национальному собранию, подчеркнул Андрей Александрович.

Была проанализирована нынешняя ситуация с социализацией бывших осужденных. В частности, отмечалось, что в 2017 году, несмотря на сложности на рынке труда, для освобождающихся из МЛС рабочих мест забронировано не меньше прошлогоднего – 490. Так что реальная возможность трудоустроиться у таких людей есть.

Но нельзя не обращать внимания на то (об этом говорили многие участники «круглого стола»), что в обществе существует проблема стигматизации человека с судимостью. Нередко по причине судимости ему отказывают в работе, вытесняют на грань выживания, провоцируя тем самым на рецидив – очередное преступление. Каждый работодатель должен понимать эту проблему, иметь добрую волю, а иногда и мужество, чтобы не отказать в трудоустройстве бывшему осужденному.

Организации Красного Креста оказывают определенную помощь возвращающимся из МЛС, в частности, специалистов-психологов, юристов. Помогают такому человеку восстановить утраченные документы. Тем, кто желает заняться какой-то, например, ремесленной деятельностью, приобретают необходимые для этого инструменты, материалы. Организации Красного Креста могут выделить определенные финансовые средства на получение человеком рабочей профессии. Есть у этой организации возможность оказать бывшему осужденному содействие в лечении, если ему это необходимо, чтобы восстановиться и приступить к работе. В центрах медико-социальной помощи МОО БОКК всегда рады жителям области, которые приносят мужскую обувь, одежду (конечно, в нормальном состоянии). Возвращающиеся из мест лишения свободы нуждаются в таких вещах и принимают их с благодарностью.

В нынешнем году целевая группа, с которой работает МОО БОКК в рамках проекта «Интеграция бывших осужденных в общество», – это не менее 100 человек, готовящихся к освобождению, и порядка 200 – уже освободившихся из МЛС, а также члены их семей. Работа с этими людьми организовывается на базе уголовно-исполнительных инспекций Ленинского, Октябрьского РОВД Могилева, Бобруйского ГУВД, а также на базе исправительного учреждения №43 (спецкомендатуры) в г.Могилеве, изолятора временного содержания УВД Могоблисполкома и Центра временного пребывания для лиц без определенного места жительства. Из числа контингента этих учреждений создаются группы само- и взаимопомощи. Эти люди с помощью Красного Креста смогут не только проконсультироваться у специалистов областной коллегии адвокатов, но и получить конкретную помощь в решении дел, связанных с реализацией их законных прав: имущественных, жилищных, в вопросах брачно-семейных отношений, опеки…

На базе исправительного учреждения №43 будут проводиться тренинги по правовой грамотности и эффективному поиску работы, восстановлению семейных связей. Будут также организовываться встречи групп само- и взаимопомощи. Общение в рамках данного проекта людей с похожими проблемами – тоже во благо их психологической и социальной реабилитации.

Намечен ряд и других межведомственных мероприятий по социализации бывших осужденных.