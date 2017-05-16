Агросервисы Могилевской области восстанавливают сельхозтехнику и продают ее на вторичном рынке

Еще недавно — на металлолом, а сейчас — снова в поле. Новые виды услуг осваивают районные агросервисы в Могилевской области. Отслужившую свой век технику восстанавливают и продают на вторичном рынке — с гарантией качества. Несколько тракторов уже отправили за рубеж.

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Тракторы и погрузчики на Заднепровском межрайагросервисе собирают, как конструктор. Здесь работают не просто мастера, а настоящие реставраторы. Отслужившую свой век сельхозтехнику, которую раньше отправляли на металлолом, восстанавливают, а затем выставляют на продажу на так называемом вторичном рынке. В прошлом году удалось реализовать шесть машин. В том числе в Казахстан и Россию. Еще два агрегата ждут своего покупателя.

— Стоимость такого трактора после ремонта — около 50% от цены новой машины. Мы даем гарантийные обязательства на те работы, которые мы выполнили, на узлы, агрегаты, которые мы отремонтировали, — рассказывает главный инженер предприятия «Заднепровский межрайагросервис» Владимир Сентюров.

Бизнес прибыльный. И все в выигрыше: и сельхозпредприятия, и агросервис, и конечный покупатель. Раньше сломанные машины находились на балансе хозяйств мертвым грузом. Сейчас появилась возможность на них пусть и немного, но заработать.

На мехдворе агрокомбината «Восход» уже подготовили для продажи старенький комбайн. Самим восстанавливать нерентабельно.

— Для нас выгодно реализовать на вторичный рынок данный комбайн, так как он находится второй год на хранении. Вырученные средства от продажи мы пустим на восстановление и ремонт от остальной кормоуборочной техники, — пояснил главный инженер агрокомбината «Восход» Степан Селюк.

Одно дело — давать вторую жизнь отработавшим свой ресурс сельхозмашинам, и сосем другое — ремонт современной высокотехнологичной техники. Раньше за такие заказы здесь опасались даже браться — не было мастеров. Сегодня и это не проблема.

Инженер-механик Виктор Дорощенко специализируется на гидравлике. Владеет компьютерной грамотой — сам обновляет программное обеспечение для электродвигателей. Более того, вместе с отцом усовершенствовали диагностическое оборудование.

— Отец придумал идею стенда, он реализовал механическую часть, сделал механическую оснастку для установки, а я разработал электронную часть. И получилась возможность проверять и ремонтировать дорогостоящие детали. Этот стенд помогает хозяйствам экономить деньги, — говорит Виктор Дорощенко.

К посевной Заднепровский межрайагросервис отремонтировал сорок энергонасыщенных агрегатов. Сейчас делятся опытом с коллегами из других районов. На сегодняшний день новые виды услуг освоили уже три ремонтных организации Могилевской области. На вторичном рынке сельхозтехники появилась конкуренция.