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Рождение двоих и более детей будут считать трудной жизненной ситуацией

17.05.2017 10:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 мая — Sputnik. В Беларуси рождение двоих и более детей одновременно будет считаться для их родителей трудной жизненной ситуацией, сообщила депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Татьяна Старинская.

Рождение двоих и более детей будут считать трудной жизненной ситуацией
© Sputnik Игорь Руссак
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По ее словам, такая новация будет внесена в закон "О социальном обслуживании". В среду в парламенте поправки в этот закон проходят второе чтение.

"В законопроекте уточняется понятие трудной жизненной ситуации. В частности, такой ситуацией будет считаться рождение у гражданина двух и более детей сразу", — сказала Старинская.

По ее словам, это позволит семье получать от государства помощь в виде предоставления няни.

Старинская подчеркнула, что такая трудная жизненная ситуация не касается положений декрета N3, то есть, родители не смогут на этом основании претендовать на освобождение от уплаты социального сбора.

Вместе с тем, согласно нормам декрета, воспитание ребенка в возрасте до семи лет является аргументом для освобождения от уплаты сбора.

 
Теги: Минск
 
 
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Это позволит семье претендовать на получение от государства социальной няни, но не будет являться обстоятельством, освобождающим от уплаты соцсбора.

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