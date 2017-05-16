Рождение двоих и более детей будут считать трудной жизненной ситуацией

МИНСК, 17 мая — Sputnik. В Беларуси рождение двоих и более детей одновременно будет считаться для их родителей трудной жизненной ситуацией, сообщила депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Татьяна Старинская.



© Sputnik Игорь Руссак Стариков и инвалидов можно будет "усыновить" в Беларуси

По ее словам, такая новация будет внесена в закон "О социальном обслуживании". В среду в парламенте поправки в этот закон проходят второе чтение.

"В законопроекте уточняется понятие трудной жизненной ситуации. В частности, такой ситуацией будет считаться рождение у гражданина двух и более детей сразу", — сказала Старинская.

По ее словам, это позволит семье получать от государства помощь в виде предоставления няни.

Старинская подчеркнула, что такая трудная жизненная ситуация не касается положений декрета N3, то есть, родители не смогут на этом основании претендовать на освобождение от уплаты социального сбора.

Вместе с тем, согласно нормам декрета, воспитание ребенка в возрасте до семи лет является аргументом для освобождения от уплаты сбора.