ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стариков и инвалидов можно будет "усыновить" в Беларуси

17.05.2017 10:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 17 мая — Sputnik. Институт "замещающей семьи", который позволит расширить возможности получения социальной помощи одинокими стариками и инвалидами, будет введен в Беларуси, сообщила депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Татьяна Старинская.

По ее словам, такой институт будет внедрен с помощью поправок в закон "о социальном обслуживании", который в среду рассматривается в парламенте во втором чтении.

Стариков и инвалидов можно будет "усыновить" в Беларуси
© Sputnik Антон Белицкий
На дачу за полцены: пенсионерам дали скидки на проезд в электричках

"Вводится впервые в нашей истории термин замещающая семья. Что это значит? Это значит, что любой трудоспособный гражданин сможет вместе с совершеннолетним нетрудоспособным гражданином, в том числе престарелым или инвалидом, вести совместное хозяйство, оказывая ему социальные услуги", — пояснила Старинская.

Заключить соглашение о замечающей семье можно лишь с теми трудоспособными гражданами, которые по закону не обязаны содержать своих престарелых родственников.

По словам депутата, оказание таких услуг будет возмездным. Пока в проекте закона оговаривается, что трудоспособный гражданин будет получать за это "зарплату в размере 0,25 ставки", а также сможет рассчитывать и на другое вознаграждение, в том числе получение в наследство квартиры.

Старинская подчеркнула, что пока положение о замещающих семьях до конца не разработано, поэтому в самом механизме могут быть дополнительные нюансы. В то же время механизм позволит расширить возможности для получения социальной помощи теми, кто в ней нуждается.

Депутат также уточнила, что создание трудоспособным гражданином замещающей семьи с инвалидом или стариком будет служить основанием для освобождения его от уплаты социального сбора, если он при этом нигде не работает.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В законодательстве появится понятие "замещающая семья", когда трудоспособный гражданин за зарплату и вознаграждение сможет вести совместное хозяйство со...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Агросервисы Могилевской области восстанавливают сельхозтехнику и продают ее на вторичном рынке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика