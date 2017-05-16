МИНСК, 17 мая — Sputnik. Институт "замещающей семьи", который позволит расширить возможности получения социальной помощи одинокими стариками и инвалидами, будет введен в Беларуси, сообщила депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Татьяна Старинская.

По ее словам, такой институт будет внедрен с помощью поправок в закон "о социальном обслуживании", который в среду рассматривается в парламенте во втором чтении.



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"Вводится впервые в нашей истории термин замещающая семья. Что это значит? Это значит, что любой трудоспособный гражданин сможет вместе с совершеннолетним нетрудоспособным гражданином, в том числе престарелым или инвалидом, вести совместное хозяйство, оказывая ему социальные услуги", — пояснила Старинская.

Заключить соглашение о замечающей семье можно лишь с теми трудоспособными гражданами, которые по закону не обязаны содержать своих престарелых родственников.

По словам депутата, оказание таких услуг будет возмездным. Пока в проекте закона оговаривается, что трудоспособный гражданин будет получать за это "зарплату в размере 0,25 ставки", а также сможет рассчитывать и на другое вознаграждение, в том числе получение в наследство квартиры.

Старинская подчеркнула, что пока положение о замещающих семьях до конца не разработано, поэтому в самом механизме могут быть дополнительные нюансы. В то же время механизм позволит расширить возможности для получения социальной помощи теми, кто в ней нуждается.

Депутат также уточнила, что создание трудоспособным гражданином замещающей семьи с инвалидом или стариком будет служить основанием для освобождения его от уплаты социального сбора, если он при этом нигде не работает.