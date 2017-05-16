Белорусские депутаты ратифицировали соглашение с Боливией о военно-техническом сотрудничестве

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Палаты представителей сегодня на заседании ратифицировали соглашение между правительствами Беларуси и Боливии о военно-техническом сотрудничестве, передает корреспондент БЕЛТА.

Соглашение было заключено в июле 2016 года в Ла-Пасе в целях создания нормативной правовой базы сотрудничества между двумя странами. Этот документ должен способствовать взаимодействию на постоянной основе в военно-технической сфере, в частности, осуществлению поставок продукции военного назначения белорусского производства.

Как отметил, выступая в Овальном зале Дома правительства, председатель Государственного военно-промышленного комитета Сергей Гурулев, соглашение предусматривает ряд мероприятий, направленных на реализацию положений: создание сторонами совместного комитета по военно-техническому сотрудничеству, заключение дополнительных протоколов о сотрудничестве, а также определение предприятий и организаций, уполномоченных заключать контракты.

По словам Сергея Гурулева, в качестве основных направлений военно-технического сотрудничества между Беларусью и Боливией определены такие, как радиотехническая разведка, радиоэлектронная разведка, радиоэлектронная борьба.-0-