ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Путевка в летний лагерь стоит в среднем 250 долларов

17.05.2017 10:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 17 мая — Sputnik. Средняя стоимость путевки в летний оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием минским детям составит порядка 490 рублей, сообщили журналистам в среду в Мингорисполкоме.

Путевка в летний лагерь стоит в среднем 250 долларов
© Sputnik/ Виталий Чуясов
Путевки в белорусские санатории могут подешеветь

Лагеря под Минском заработают уже с 27 мая — в эти дни дети начнут заселяться. Из функционировавших ранее летних лагерей в этом году не откроются два: "Купалинка" и "Белые росы".

Как напомнили в Мингорисполкоме, смены в летних лагерях будут длиться от 18 до 21 дня. За ценами, отметили в комитете, ведется пристальный контроль.

"В стоимость путевки не включается никакой прибыли, лагеря — это практически социальные учреждения. Средняя цена путевки в лагерь с круглосуточным пребыванием составит 490 рублей. Будут лагеря и дешевле и дороже — все зависит от комфорта лагеря", — рассказала замначальника Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Ирина Соловьева.

По словам чиновников, спортивно-оздоровительные лагеря стоят порядка 515 рублей за сезон, а девятидневные палаточные лагеря — от 112 до 165. Стоимость лагеря с дневным пребыванием на базе школы в среднем будет стоить 92 рубля.

Впрочем, чиновники обещают: родители за путевки будут платить меньше — так, дотация от государства на оздоровительные лагеря составляет 175 рублей на путёвку.

Работникам государственных предприятий также дешевле будет купить путёвку детям в лагерь — за счёт помощи профсоюзов или самого предприятия.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дотация со стороны государства на оздоровление детей составит в этом году 175 рублей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Белорусские депутаты ратифицировали соглашение с Боливией о военно-техническом сотрудничестве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика