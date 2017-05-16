Путевка в летний лагерь стоит в среднем 250 долларов

МИНСК, 17 мая — Sputnik. Средняя стоимость путевки в летний оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием минским детям составит порядка 490 рублей, сообщили журналистам в среду в Мингорисполкоме.



© Sputnik/ Виталий Чуясов Путевки в белорусские санатории могут подешеветь

Лагеря под Минском заработают уже с 27 мая — в эти дни дети начнут заселяться. Из функционировавших ранее летних лагерей в этом году не откроются два: "Купалинка" и "Белые росы".

Как напомнили в Мингорисполкоме, смены в летних лагерях будут длиться от 18 до 21 дня. За ценами, отметили в комитете, ведется пристальный контроль.

"В стоимость путевки не включается никакой прибыли, лагеря — это практически социальные учреждения. Средняя цена путевки в лагерь с круглосуточным пребыванием составит 490 рублей. Будут лагеря и дешевле и дороже — все зависит от комфорта лагеря", — рассказала замначальника Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Ирина Соловьева.

По словам чиновников, спортивно-оздоровительные лагеря стоят порядка 515 рублей за сезон, а девятидневные палаточные лагеря — от 112 до 165. Стоимость лагеря с дневным пребыванием на базе школы в среднем будет стоить 92 рубля.

Впрочем, чиновники обещают: родители за путевки будут платить меньше — так, дотация от государства на оздоровительные лагеря составляет 175 рублей на путёвку.

Работникам государственных предприятий также дешевле будет купить путёвку детям в лагерь — за счёт помощи профсоюзов или самого предприятия.