«Знал, что военные мусор обычно в землю закапывают, но тут он просто в лесу спрятан. Куда звонить, к кому обращаться?» — написал один из читателей местного паблика « Типичный Борисов ». Молодой человек обратил внимание интернет-пользователей на огромное скопление мусора вблизи улицы братьев Вайнрубов, в так называемом «Зеленом городке».

Журналисты сайта ex-Press.by связались с неравнодушным борисовчанином, и тот согласился показать это место.

В прошлую пятницу вечером, приехав на пустырь, где ранее располагалось военное стрельбище, первое, что мы увидели — выкорчеванные деревья. На это было больно смотреть.



Создавалось впечатление, что здесь намечается грандиозная стройка

Когда мы проехали чуть дальше, стало ясно, построить что-либо тут не представляется возможным.



Карьер с песком, в котором лежат опилки — отходы пилорамы, находящейся неподалеку

Кроме опилок обнаруживается много бытового и строительного мусора, а также гора покрышек от грузовых автомобилей.



Бытовой мусор соседствует с производственным



На молодой зеленой траве лежат автомобильные покрышки



Некто из предприимчивых продавцов бытовой техники и электроники не стал заморачиваться и выбросил большое количество пластиковой упаковки

Укрыто все это «богатство» от посторонних глаз с одной стороны трехметровой стеной, использовавшейся когда-то для учебных стрельб, с другой — земляным валом.



Стена, ранее использовавшаяся для учебной стрельбы

Пройдясь по безнадежно захламленной территории, почти у самой дороги корреспондент ex-Press.by неожиданно наткнулся на предметы, похожие на противотанковые мины.







Ржавые металлические «кругляши» действительно оказались противотанковыми минами

После недолгих раздумий, звоним в военную комендатуру и сообщаем об опасной находке. Дежурный ничем не смог помочь журналистам ex-Press.by и посоветовал обратиться в военкомат. В военкомате записали данные нашего корреспондента и попросили дополнительно оповестить сотрудников милиции. Дежурный РОВД, в свою очередь, также записал адрес и сказал, что оповестит МЧС и пришлет за корреспондентом машину. Подчеркнем, что на все телефонные переговоры ушло не более пяти минут.

Показывать место находки пришлось уже в сумерках. Патрульные осмотрели предметы и установили, что это действительно мины, но — учебные.

За время нашего отсутствия на свалке количество боевых припасов увеличилось еще на 8 мин. Получается, что кто-то свозил их сюда в этот же вечер. Оповестив службу разминирования, сотрудники милиции выставили пост охраны. Рано утром в субботу саперы собрали и утилизировали мины. По словам специалистов, угрозы населению учебные боеприпасы не представляют никакой.

Кто ответственен за несанкционированную свалку и на чьей земле она находится? С этими и другими вопросами журналисты ex-Press.by обратились в «УП Жилье» и в борисовскую районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды.

— Увы, сейчас ответить, чья это территория, довольно сложно. Дело в том, что справочник предприятий, ответственных за ту или иную территорию, сейчас обновился, и мы не получили на руки актуальную версию, — пояснил представитель коммунальной службы. — Однако вы можете обратиться в землеустроительную службу. Вам там помогут.

В инспекции природных ресурсов рассказали, что уже знают о проблеме этого участка и также выясняют ответственных за его использование.

— Мы в курсе, и уже с утра разбираемся с этой проблемой, устанавливаем владельцев и пользователей этого земельного участка. После этого выпишем предписание на уборку территории, — сообщил в телефонном разговоре начальник инспекции по Борисову и Борисовскому району Александр Красуцкий.

В землеустроительной службе города удалось-таки выяснить, что эта территория принадлежит военному ведомству:

— Этот участок земли принадлежит государственному учреждению «Борисовское эксплуатационное управление Вооруженных Сил». Это легко проверить через кадастровый номер. В публичном доступе его можно узнать по адресу map.nca.by. Там же рядом есть участки, которые выкупили частные фирмы и производственные предприятия.



Так выглядит территория, принадлежащая военным

— Совсем недавно там с аукциона был продан участок. Захламленный участок также хотят продать, — рассказали в отделе землеустроения борисовского райисполкома.



Пустырь хорошо виден со спутника. Неподалеку находятся два проданных с аукциона участка земли

На следующий день нам удалось созвониться с заместителем командующего войсками Северо-Западного округа по идеологической работе:

— Уборку сегодня там должны были уже начать. Сейчас мы разбираемся, кому именно принадлежит этот участок. Был поставлен в известность исполнительный комитет и учебный центр, которому принадлежало раньше стрельбище. Будем предпринимать все меры не только по устранению захламления, но и по выявлению нарушителей, которые туда выбрасывают мусор. Уверен, что владелец земли также в этом заинтересован. В ближайшие дни мы во всем разберемся и приведем участок в надлежащий вид. Меры уже принимаются. Все заинтересованные лица, которые могут быть хозяевами этой территории, уже в курсе.

Экологи в свою очередь выдали предписание военным, которое обязывает их убрать территорию в течение недели:

— Сегодня было выдано предписание на уборку территории военной части, в ведении которой находится пустырь. В течение недели вся территория будет убрана от хлама и мусора.

***

Во время подготовки репортажа с журналистами ex-Press.by связался Вадим Холодов, начальник бюро по благоустройству УП «Жилье», который предложил съездить на место свалки, чтобы лично удостовериться в произошедшем. Вместе с ним на карьере побывал и заместитель председателя райисполкома Олег Кирюта.





Зампред райисполкома поручил в течение недели разобраться в том, кто именно допустил свалку в неположенном месте. В свою очередь, Вадим Холодов отметил, что речь идет не только об устранении свалки, но и о прекращении незаконной добыче песка.