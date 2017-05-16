ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Школьникам летом предлагают работать - платить будут от 265 рублей

17.05.2017 11:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 17 мая — Sputnik. Заработная плата школьников на временных рабочих местах летом не будет ниже 265 рублей, сообщили Sputnik в Мингорисполкоме.

Государство выделило более миллиона рублей на временное трудоустройство школьников в летний период.

"Занятость возможна на 186 объектах. Как правило, это учреждения образования, а также организации коммунальной формы собственности. В первую очередь устраиваем молодёжь от 14 до 18 лет, а также состоящих на учёте в ИДН подростков", — рассказала замначальника управления занятости населения Мингорисполкома Виктория Усович.

Рабочие места на лето в Минске будут предоставлены более чем 400 тысячам подростков. Как напомнили чиновники, продолжительность рабочего дня для детей 14-16 лет составит четыре часа 36 минут, от 17 до 18 лет — семь часов. Средний заработок школьников в госпредприятиях и учреждениях не будет ниже минимальной заработной платы — 265 рублей.

"Трудоустроить к себе летом могут ещё 15 частных организаций, но дальше будем ещё актуализировать эти данные", — отметили в исполкоме.

Как рассказали в Мингорисполкоме, при желании трудоустроиться на лето дети могут обращаться в районные отделы по трудоустройству.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первую очередь столичные власти будут трудоустраивать на лето подростков в возрасте 14-18 лет.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Для сирот в Беларуси создают «детские деревни»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика