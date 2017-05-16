Школьникам летом предлагают работать - платить будут от 265 рублей

МИНСК, 17 мая — Sputnik. Заработная плата школьников на временных рабочих местах летом не будет ниже 265 рублей, сообщили Sputnik в Мингорисполкоме.

Государство выделило более миллиона рублей на временное трудоустройство школьников в летний период.

"Занятость возможна на 186 объектах. Как правило, это учреждения образования, а также организации коммунальной формы собственности. В первую очередь устраиваем молодёжь от 14 до 18 лет, а также состоящих на учёте в ИДН подростков", — рассказала замначальника управления занятости населения Мингорисполкома Виктория Усович.

Рабочие места на лето в Минске будут предоставлены более чем 400 тысячам подростков. Как напомнили чиновники, продолжительность рабочего дня для детей 14-16 лет составит четыре часа 36 минут, от 17 до 18 лет — семь часов. Средний заработок школьников в госпредприятиях и учреждениях не будет ниже минимальной заработной платы — 265 рублей.

"Трудоустроить к себе летом могут ещё 15 частных организаций, но дальше будем ещё актуализировать эти данные", — отметили в исполкоме.

Как рассказали в Мингорисполкоме, при желании трудоустроиться на лето дети могут обращаться в районные отделы по трудоустройству.