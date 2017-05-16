|
Попавшую в реанимацию из-за неправильной инъекции девочку из Ганцевичей скоро выпишут из больницы
17.05.2017 10:59 — Новости Общества | Tut.by
Трехлетняя Юлия Антонович из Ганцевичей, которая попала в больницу с пищевым отравлением, а в результате неправильно введенного препарата оказалась в реанимации, идет на поправку. В конце недели ее обещают выписать, сообщает
Сейчас девочка вместе с мамой находится в Минской детской инфекционной клинической больнице. В столице с семьей находится также и отец девочки Вадим Антонович.
— Запланированную на понедельник выписку перенесли на конец недели. Радует, что дочку из реанимации перевели в обычную палату. Идем на поправку, — рассказал он.
Девочке стало плохо в ночь на 10 мая. Предположительно, она отравилась молочным коктейлем. Ее привезли в районную больницу, где медсестра
Медсестра терапевтического отделения по ошибке ввела 1 миллилитр «Биофлора» внутривенно (препарат пьют для сохранения кишечной микрофлоры при лечении антибиотиками). Медработник быстро поняла, что совершила ошибку, и доложила обо всем лечащему врачу. После этого девочку перевели в реанимацию, а потом отправили в Минск.
В тот же день была создана комиссия для служебного расследования. В итоге медсестру
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
- Запланированную на понедельник выписку перенесли на конец недели. Радует, что дочку из реанимации перевели в обычную палату. Идем на поправку, - рассказал папа...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии