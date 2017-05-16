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Попавшую в реанимацию из-за неправильной инъекции девочку из Ганцевичей скоро выпишут из больницы

17.05.2017 10:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Трехлетняя Юлия Антонович из Ганцевичей, которая попала в больницу с пищевым отравлением, а в результате неправильно введенного препарата оказалась в реанимации, идет на поправку. В конце недели ее обещают выписать, сообщает «СБ Беларусь Сегодня» со ссылкой на родителей девочки.


Фото: Reuters

Сейчас девочка вместе с мамой находится в Минской детской инфекционной клинической больнице. В столице с семьей находится также и отец девочки Вадим Антонович.

— Запланированную на понедельник выписку перенесли на конец недели. Радует, что дочку из реанимации перевели в обычную палату. Идем на поправку, — рассказал он.

Девочке стало плохо в ночь на 10 мая. Предположительно, она отравилась молочным коктейлем. Ее привезли в районную больницу, где медсестра внутривенно ввела ребенку препарат, не предназначенный для этого.

Медсестра терапевтического отделения по ошибке ввела 1 миллилитр «Биофлора» внутривенно (препарат пьют для сохранения кишечной микрофлоры при лечении антибиотиками). Медработник быстро поняла, что совершила ошибку, и доложила обо всем лечащему врачу. После этого девочку перевели в реанимацию, а потом отправили в Минск.

В тот же день была создана комиссия для служебного расследования. В итоге медсестру уволили. Следственный комитет проводит проверку, в результате которой будет дана юридическая оценка действиям медицинских работников Ганцевичской центральной районной больницы.

 
Теги: Минск
 
 
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- Запланированную на понедельник выписку перенесли на конец недели. Радует, что дочку из реанимации перевели в обычную палату. Идем на поправку, - рассказал папа...

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