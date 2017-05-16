Житель Светлогорского района приговорен к 13 годам лишения свободы за нарколабораторию

Суд Светлогорского района приговорил мужчину, организовавшего дома лабораторию по выращиванию марихуаны, к 13 годам лишения свободы, сообщила БЕЛТА ведущий специалист Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

Неработающий житель райцентра 1990 года рождения в своем загородном доме (в деревне Корени Светлогорского района) оборудовал комнату для выращивания конопли. Помещение было оснащено спецоборудованием: лампами, вентиляторами, измерительными приборами. Правоохранители изъяли из дома ботаника 119 кустов конопли, а также 33,17 г высушенной марихуаны.

Мужчина признан виновным по ч. 1, 3 ст. 328 (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов), по ч. 2 ст. 329 (Посев и выращивание запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества), по ч. 2 ст. 295 (Незаконные действия в отношении боеприпасов). Обвиняемому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества.

Как отметила Ольга Барсукова, приговор был вынесен еще в январе, однако обвиняемый его обжаловал. Гомельский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений. Приговор вступил в законную силу.