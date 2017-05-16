Поправки в закон о соцобслуживании приняты депутатами во втором чтении

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17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законопроект о внесении изменений и дополнений в закон о социальном обслуживании сегодня на заседании принят депутатами Палаты представителей во втором чтении, передает корреспондент БЕЛТА.

Член Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам Татьяна Старинская обратила внимание, что политика Беларуси в области соцзащиты населения направлена на повышение эффективности, надежности и доступности социальной защиты. "В связи с увеличением количества пожилых граждан, людей с ограниченными возможностями, а также расширением перечня лиц, которые нуждаются в помощи, становится больше потенциальных получателей социальных услуг. Это свидетельствует о неизбежном росте спроса на них. Очевидно, что сегодня без продвижения новых социальных технологий, инноваций в системе соцобслуживания, без совершенствования норм закона о социальном обслуживании невозможно решать вопросы на качественном уровне", - уверена депутат.

Поправки в действующее законодательство приняты Палатой представителей в первом чтении в декабре 2016 года. Так, документом предусматривается расширение форм и субъектного состава участников правоотношений в области соцобслуживания, упрощение процедуры размещения государственного соцзаказа и проведения конкурса на его выполнение, дополнение перечня организаций, оказывающих соцуслуги.

Татьяны Старинская отметила, что законопроект к рассмотрению дорабатывался с учетом замечаний и предложений, поступивших как к первому, так и ко второму чтению. Например, скорректированы некоторые термины и определения, такие как "трудная жизненная ситуация", "социальный проект", что позволит расширить категории граждан, имеющих право на получение социальных услуг. Кроме того, уточнены роль и место в системе соцобслуживания физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, оказывающих соцуслуги, что позволит охватить большее количество нуждающихся в соцобслуживании в привычных для них условиях.-0-