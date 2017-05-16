Больше не хочется: какие бестселлеры залежались в книжных магазинах

Кинопремьеры обеспечивают популярность книги, но чуть только волна популярности проходит, книги остаются на полке. В книжном магазине "Светоч" корреспонденту Sputnik Елене Васильевой рассказали про самые залежавшиеся серии, которые некогда были бестселлерами. В первых строчках теряющих популярность бестселлеров — "50 оттенки серого", и продавцы откровенно рады.

Ни в мягкой, ни в твердой

В мягкой и в твердой обложках, в кинообложке и подарочный набор — "оттенки" больше не покупают ни в каком формате. С начала года продали всего два экземпляра и еще парочку — в мягкой обложке, которая стоит почти вдвое дешевле твердой.

"Кинопремьеры, которые поначалу пользовались спросом, угасали как только проходила волна популярности фильма. Сейчас даже вторая часть после премьеры фильма не продается. Возможно, потому, что поклонники книги сразу прочли все части, а тех, кого она не зацепила, и фильм не заставил прочесть продолжение", — рассказала товаровед Виктория.



© Sputnik / Елена Васильева "50 оттенков серого" больше не пользуются спросом ни в мягкой ни в твердой обложке - с начала года продали всего парочку экземпляров

Из уходящих бестселлеров назвали и книги Олега Роя. Первые его произведения были очень популярны, но после автор взялся за мистику, и читателя перестало тянуть к нему с прежней силой.

© Sputnik Алексей Наумов Город и книги: минчане будут читать на скамейках

"Не так давно была популярна книга "Девушка в поезде" — но фильм ушел, и книгу перестают покупать. А вот книгу "Виноваты звезды" читатели до сих пор хотят иметь на полке", — рассказали в магазине.

В магазине вспомнили, что в 90-у особенно хорошо продавались романы Юлии Шиловой.

"Раньше ее книги раскупали шкафами, а сейчас забыли. Тоже самое можно сказать о детективах Поляковой, Марининой, которых сейчас занимают новые авторы, пишущие в похожем жанре, но цепляющих читателя новым взглядом. Старые детективы пытаются реанимировать новыми обложками, но и это не помогает. Тоже самое можно сказать о Виктории Токаревой — хоть у нас ее книгами и заполнена целая полка, но читательский спрос показывает — она уже устарела", — рассказали в магазине.

Примерно также обстоит дело с "мужской литературой", которая пользовалась спросом в девяностые и нулевые — эти книги до сих пор пользуются популярностью в библиотеках, но в магазине их не покупают.



© Sputnik / Елена Васильева Читательский спрос на Олега Роя сильно упал после того, как писатель увлекся мистикой

Если фантастика, то старая

"С фантастикой непросто: некоторые серии трудно продаются. Более охотно люди покупают классику фантастики, причем, берут ее в любом издании, независимо от стоимости. Вот стенд, который покупают", — консультант указывает на красиво оформленные книги "Звездных войн".



© Sputnik/ Марина Серебрякова Редактор фантастического журнала: популярна литература меча и магии

Читатель, к радости сотрудников, забыл и о "вампирских сериях". Вместе с "Сумерками" ушли из списка бестселлеров и "Голодные игры", и "Гостья". Впрочем, на "Голодные игры" до сих пор находится свой читатель.

"Вампирская серия заглохла. И, надеюсь, безвозвратно", — без жалости декларировали в магазине.

А вот некоторые книги, несмотря на то, что по ним уже сняли фильм, остаются в списке фаворитов читателей.

"ДжоДжо Мойес продолжают покупать. И это показатель того, что книга хорошая. Фильм давно прошел в кинотеатрах, а ее первую книгу "До встречи с тобой" покупают даже больше, чем ее же новинки", — рассказали в магазине.



© Sputnik / Елена Васильева Книги "звезды нулевых" Юлии Шиловой сегодня практически не покупают

Кстати, есть и белорусские авторы, чьи бестселлеры уже не пользуются популярностью.

"Речь о целом издательстве "Регистр". Когда книга выходит, они делают хорошую рекламу, представляют издания на выставках — и продажи растут. На мой взгляд, реклама должна сопровождать книгу долгое время, а не только в момент издания — берите пример за пределами книжного рынка, рекламируйте, как "Snikers", иначе люди забывают даже про хорошие книги", — рассказали в магазине.

Примером хорошей рекламной компании в магазине назвали новую книгу Джоан Роулинг.

"Далеко не всем читателям она понравилась, но книгу выпустили накануне Нового года, и многие покупали ее в подарок друзьям — продажи были огромные", — вспомнили консультанты.