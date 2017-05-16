Мотыкальские ЮИДовцы – лучшие в области

Отряд юных инспекторов движения средней школы аг. Большие Мотыкалы стал победителем областного слета ЮИД, который прошел 10 мая в Бресте, и тем самым заслужил право побороться в 45-м республиканском слете-конкурсе ЮИД.

Фигурное вождение велосипеда, оказание первой медицинской помощи, выступление в смотре агитационно-художественных представлений, презентация газеты и видеоролика – в этих и других конкурсах мотыкальские ЮИДовцы во главе с капитаном Владиславой Апанович продемонстрировали высокий уровень подготовки.

Равных нашей команде не было в теоретическом экзамене на знание Правил дорожного движения. За победу в нем участники младшей возрастной группы Илья Кривнюк и Валерия Маркевич награждены Дипломами первой степени в личном зачете.

Сегодня все силы отряда брошены на подготовку к республиканскому слету юных инспекторов движения. Совсем скоро, 23 мая, в г. Борисове им предстоит побороться с сильнейшими командами страны.

Отряд юных инспекторов движения средней школы аг. Б.Мотыкалы более 20 лет является бесменным лидером среди ЮИДовцев Брестского района. Все эти годы им руководит учитель физики Инесса Хвалько, которая ежегодно приводит ребят к победам в районном и областном слетах. Будем надеяться, что и республиканские судьи по достоинству оценят выступление наших ребят.

Алеся ПАШКЕВИЧ