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Заморозки прогнозируются ночью 18 мая по востоку Беларуси

17.05.2017 12:28 — Новости Общества | БелТА  
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Заморозки прогнозируются ночью 18 мая по востоку Беларуси
Фото из архива

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заморозки ожидаются ночью 18 мая по востоку Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет неустойчивый 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-7 тепла, по северо-западу - плюс 8-10 градусов. По востоку на большей части территории на почве и в некоторых районах в воздухе заморозки составят до 0 - минус 2 градусов.

Днем воздух прогреется до 15-21, в западных районах Гродненской и Брестской областей - до 22-24 градусов тепла.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
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Прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет неустойчивый 3-8 м/с.

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