ЕС выделил 560 тыс. евро на развитие городского велодвижения в Беларуси

Фото из архива

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз выделил 560 тыс. евро на развитие городского велодвижения в Беларуси. Об этом рассказала сегодня журналистам заместитель директора Центра экологических решений Дарья Чумакова, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Представителям СМИ презентовали новый проект "Развитие городского велосипедного движения в интересах общественности Беларуси", который должен способствовать развитию велосипедной инфраструктуры на национальном и региональном уровнях и повысить эффективность организации велосипедной транспортной системы. "При реализации проекта будет проведена оценка социально-экономической выгоды развития городского велодвижения в Беларуси. В Минске планируется создать так называемые перехватывающие парковки, когда любой желающий может сменить общественный городской транспорт на велосипед и добраться до места назначения. На велодорожках планируется установить счетчики, которые будут учитывать количество велосипедистов. Важными задачами на данный момент являются формирование рабочей группы, которая будет непосредственно заниматься реализацией проекта, а также создание электронного инфоцентра и карты веломаршрутов в белорусских городах. Стоимость проекта, реализацию которого планируется завершить в конце августа 2019 года, составит 560 тыс. евро", - рассказала Дарья Чумакова.

Заместитель директора также отметила, что в акции будут участвовать областные города Беларуси, а при активном участии велолюбителей могут быть задействованы и районные центры.

Председатель правления Минского велосипедного общества Павел Горбунов подчеркнул, что за последние шесть лет темпы развития велосипедного движения в Беларуси значительно возросли, но по-прежнему приходится сталкиваться со многими сложностями. "Серьезные изменения в лучшую сторону в этом направлении в Минске, в других городах проблем хватает. Основные вопросы - это несовершенство правил дорожного движения, отсутствие качественных строительных стандартов по проектированию велоинфраструктуры", - отметил он. Павел Горбунов также высказал идею введения должности в крупных городах велосипедного офицера.

Участники пресс-конференции сошлись во мнении, что организация и популяризация велодвижения невозможна без участия городских властей. "В Беларуси уже создана неплохая инфраструктура, с 2013 года в Минске каждый желающий благодаря велодорожке, протянувшейся по городу, может принять участие в велоэкскурсии. Третий год в столице с успехом проходит велокарнавал "Viva, Ровар!" , в котором приняли участие более 12 тыс. человек. Проведение столь масштабных акций было бы невозможно без городской администрации и активного участия общества", - подчеркнула консультант департамента по туризму Минспорта Беларуси Марина Масташова.

Менеджер программы "Окружающая среда и изменение климата" делегации Евросоюза в Беларуси Филипп Бернар констатировал, что во многих европейских городах велосипедное движение является эффективным способом использования городского пространства. "В ЕС вопрос организации велосипедного движения обсуждается на самом высоком уровне. Города обмениваются опытом по организации движения не велосипедах на специальном портале. В Беларуси принято решение сотрудничать при реализации проекта с Минским велосипедным обществом и Минспорта. Уверен, проект будет способствовать улучшению экологии и инфраструктуры городского транспорта", - считает он.

Проект "Развитие городского велосипедного движения в интересах общественности Беларуси" будет реализован в Беларуси в 2017-2019 годах Центром экологических решений и Минским велосипедным обществом при поддержке Европейского союза.-0-