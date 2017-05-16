Кафе, лифт, смотровая площадка. Какой станет после реконструкции водонапорная башня Бреста

Зимой 2017 года у брестской водонапорной башни возле автовокзала появился новый владелец — на аукционе объект был приобретен группой компаний «Стратег», зарегистрированной в Минске. Какая судьба в перспективе ждет здание 1954 года постройки, для портала БрестСИТИ согласился рассказать специалист по PR Вадим Кудёлко.



BrestCITY.com

— Самый главный вопрос, который волнует брестчан, что же на этом месте будет?

— Реконструированная башня должна стать местной достопримечательностью, которая будет центром притяжения для молодежи и туристов, а для нас — уникальным опытом. Проект реконструкции предусматривает размещение внутри башни административных и торговых помещений. На самом верхнем этаже планируется сделать кафе. Объект должен быть ярким и привлекательным для посетителей, в то же время он должен быть удобным в эксплуатации. Опираясь на мировой опыт по реконструкции башен, постараемся создать по-своему уникальный объект для Бреста и для Беларуси.



BrestCITY.com

— Есть ли уже утвержденный/согласованный план?

— Да, согласованный план уже имеется. Он появился в результате работы команды архитекторов-проектировщиков, которые переносили на проект задумки. Конечно же, что-то менялось в процессе создания плана, но в целом концепция кардинально не менялась. Понятно, что в любом случае у нас есть ограничения по площади, но мы достойно вышли из этой ситуации, дополнив башню дополнительной стеклянной конструкцией, где будут располагаться лестница и лифт.



BrestCITY.com

— Высота башни наверняка заинтересует любителей посмотреть на центр города сверху. Открытая смотровая площадка будет?

— Смотровая площадка будет доступна в кафе.

— Вокруг не так много места — перекресток, парковки. Здесь что-то поменяется?

— Проблема с парковочными местами — это актуальный вопрос на сегодняшний день. Сейчас сложно говорить о том, какая будет парковка (по вместительности), но эта задача заставляет искать какие-то новые решения.



BrestCITY.com

— Когда планируется приступить к работам?

— Непосредственно к работам мы планируем приступить к концу текущего года.

Согласно разработанному плану в здании предусмотрено:

на 1-м этаже — торговое помещение и помещения общего пользования;

на 2−4-м этажах — административные помещения;

на 5−6-м этажах — технологические помещения кафе;

на 7−8-м этажах — обеденный зал кафе; на 9-м этаже — танцпол.