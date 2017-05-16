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СанПиН: 9 утра - оптимальное время для начала уроков

17.05.2017 12:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 мая — Sputnik. Оптимальным временем для начала учебных занятий в первую смену в школах является девять утра, соответствующая норма уже несколько лет закреплена в Постановлении Минздрава №206 от 27 декабря 2012 года.

СанПиН: 9 утра - оптимальное время для начала уроков
© Sputnik / Виктор Толочко
Минобразования: детей можно будет в школы привести и к восьми утра

Разговор о времени начала занятий в школах вновь поднялся в Беларуси после поручения президента Александра Лукашенко начинать уроки не раньше девяти утра. Как оказалось, СанПиН уже не первый год утверждают то же самое.

Время начала занятий четко прописано в санитарных правилах, утвержденных положением "Об утверждении санитарных норм и правил "требования для учреждений общего среднего образования".

В соответствии с белорусским законодательством, "учебные занятия (занятия) в учреждениях образования должны начинаться не ранее 8:00 в первую смену, не позднее 14:00 — во вторую смену". Однако там же указано, что "оптимальным является организация образовательного процесса с 9:00 (в первую смену)".

Таким образом, требование начинать уроки в девять утра поддерживается и медиками.

Как ранее объяснили Sputnik в Минобразования, уже с нового учебного года уроки будут начинаться с девяти утра, однако родители смогут приводить детей в школы и к восьми — там с ними будут заниматься педагоги: делать зарядку, проводить уроки творчества.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусские школы все последние годы выполняли требования СанПиНа, однако не обращали внимания на строчку об "оптимальном времени".

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