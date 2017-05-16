Студент БГУ победил в международном конкурсе IBM

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятикурсник факультета прикладной математики и информатики Белгосуниверситета Александр Бажанов одержал победу в международном конкурсе Great Minds ("Великие умы") корпорации IBM, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.

Состязание позволяет призерам принять участие в научных проектах совместно с учеными других стран, понять реальные проблемы в отрасли информационных технологий, а также получить знания о передовых технологиях IBM.

Александр Бажанов является единственным белорусом, который за девятилетнюю историю состязания смог войти в международную научную группу IBM. Решающим фактором в выборе лучших из претендентов стали письменные ответы конкурсантов на вопросы, касающиеся личного видения развития научной отрасли в выбранной теме, а также способов применения и дальнейшего развития в ней IT-технологий.

В августе Александр присоединится к коллективу исследовательской лаборатории IBM в городе Найроби (Кения). В ней работают 20 ученых. Здесь студент БГУ будет работать над проектом "Биометрическая идентификация на основе технологии блокчейн (Кения)". Тема исследования выбрана самим соискателем.

В этом научном подразделении создают идентификационную систему для Кении и платформу для создания более сложных приложений, таких как защищенные электронные медицинские записи, которые пользователи смогут предоставлять другим при необходимости.

Конкурс Great Minds проводился в девятый раз. За это время только 70 студентов из разных стран смогли пройти стажировку в исследовательских лабораториях IBM. Победа в этом состязании гарантирует стажировки от трех до шести месяцев в одной из исследовательских лабораторий IBM в Цюрихе, Дублине, Найроби или Йоханнесбурге для студентов из Центральной и Восточной Европы, а также Ближнего Востока и Африки.-0-