ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Студент БГУ победил в международном конкурсе IBM

17.05.2017 12:53 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятикурсник факультета прикладной математики и информатики Белгосуниверситета Александр Бажанов одержал победу в международном конкурсе Great Minds ("Великие умы") корпорации IBM, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.

Состязание позволяет призерам принять участие в научных проектах совместно с учеными других стран, понять реальные проблемы в отрасли информационных технологий, а также получить знания о передовых технологиях IBM.

Александр Бажанов является единственным белорусом, который за девятилетнюю историю состязания смог войти в международную научную группу IBM. Решающим фактором в выборе лучших из претендентов стали письменные ответы конкурсантов на вопросы, касающиеся личного видения развития научной отрасли в выбранной теме, а также способов применения и дальнейшего развития в ней IT-технологий.

В августе Александр присоединится к коллективу исследовательской лаборатории IBM в городе Найроби (Кения). В ней работают 20 ученых. Здесь студент БГУ будет работать над проектом "Биометрическая идентификация на основе технологии блокчейн (Кения)". Тема исследования выбрана самим соискателем.

В этом научном подразделении создают идентификационную систему для Кении и платформу для создания более сложных приложений, таких как защищенные электронные медицинские записи, которые пользователи смогут предоставлять другим при необходимости.

Конкурс Great Minds проводился в девятый раз. За это время только 70 студентов из разных стран смогли пройти стажировку в исследовательских лабораториях IBM. Победа в этом состязании гарантирует стажировки от трех до шести месяцев в одной из исследовательских лабораторий IBM в Цюрихе, Дублине, Найроби или Йоханнесбурге для студентов из Центральной и Восточной Европы, а также Ближнего Востока и Африки.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Состязание позволяет призерам принять участие в научных проектах совместно с учеными других стран, понять реальные проблемы в отрасли информационных технологий,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
СанПиН: 9 утра - оптимальное время для начала уроков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика