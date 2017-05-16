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По следам "чупакабры": кто-то уничтожает кур на подворьях Ганцевичей

17.05.2017 13:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Несколько месяцев небольшой город Ганцевичи Брестской области держит в страхе неизвестное существо. По ночам оно уничтожает птицу на подворьях, причем десятками. Жители даже заговорили о возвращении «чупакабры». Подробности выяснял телеканал «ОНТ».

На одном из подворий хищник пробирался через металлическую сетку, прогрызал доски и впивался в пернатых жертв одну за одной. Только на этом подворье хозяин нашел больше 90 трупов.

Мертвую птицу нашли тем же утром и в других курятниках. Нападения продолжаются не первый месяц в разных точках города. Причем раньше «ганцевичский убийца» набрасывался только на кур, сейчас в его рационе еще и цесарки и павлины. А вот индюков и гусей зверь почему-то не трогает, и местные уверены — хищник необычный.

В милиции пока десять заявлений, но пострадавших, говорят, минимум в пять раз больше.

Эксперты в погонах уверяют: никаких паранормальных существ в Ганцевичах нет. А вот эксперты из центра по биоресурсам не так категоричны. Кто бы ни уничтожал птицу — опасаться нужно и людям. Но власти Ганцевичей уже которую неделю пытаются успокоить население — никакой «чупакабры» в городе нет, курицу «порезали» бродячие псы, которых обязательно отловят. А пока хозяевам просто нужно запирать птицу.

Но местные не верят — уж очень много жертв, и нападения фиксируют чуть ли не каждый день. Среди версий встречаются и фантастические: якобы продавцы птицы подбрасывают росомаху в вольеры, мол, больше жертв — выше выручка.

 
 
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По ночам животное уничтожает птицу на подворьях, причем десятками.

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