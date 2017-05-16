ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Он ведь тоже символ страны". Дизайнер из Борисова сшила майку с портретом Лукашенко

17.05.2017 13:18 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня в Минске завершается финал конкурса «Мельница моды». Дизайнер из Борисова Светлана Васильева представила на нем свою коллекцию «Родная зямля». Одна из самых запоминающихся моделей в ней — майка с изображением Александра Лукашенко.


Коллекция Светланы Васильевой «Родная зямля». Фото: Любовь Стайкина, TUT.BY.

— На каждой из моделей я разместила символы, с которыми ассоциируется наша страна: василек, аист, зубр, золотые колосья. Ну и, конечно же, президент, — Светлана рассказывает, как придумывала коллекцию: — Я много ездила автостопом по России и Украине. Там, когда говоришь, что из Беларуси, всегда спрашивают: «А как Батька поживает?» Вот я и подумала, почему бы не сделать вещь с его изображением. Он ведь тоже символ страны. Авторы любят использовать что-то иностранное, а я решила взять свое.

Идею коллекции, говорит дизайнер, она вынашивала год. А вот пошила быстро. Поместить портрет президента сначала планировала на платье, потом поняла: на майке будет лучше.

— Там символичные цвета, белый, красный, и нейтральные брюки, — поясняет свой выбор Светлана.

— А почему белый, а не зеленый?

— Белый есть в орнаменте. Просто сочетать все цвета в данной модели было бы лишним. Для принта я использовала один из самых известных снимков президента. Обработала его в фотошопе, оставив только контуры.

— Смело.

— Я решила, никто не берет, все боятся, и подумала — стоит попробовать, — продолжает Светлана. — Хотелось сделать что-то такое, чтобы заметили. И сейчас я понимаю, что не ошиблась, потому что действительно заметили. И преподаватели мои бывшие, и даже ведущий («Мельницы моды». — Прим. TUT.BY) сказал: «Какой у вас классный принт».

Как на коллекцию отреагировала публика, дизайнер не видела. Стояла за сценой. Но знакомая, которая была в зале, описала: «Бурно».

— А есть еще идеи сделать нечто похожее?

— Не знаю, посмотрим, какой будет реакция организаторов. До сегодняшнего показа коллекция дорабатывалась, и принт я сделала в самый последний момент, поэтому увидели они его только на подиуме.

В финале «Мельницы моды» Светлана Васильева участвует в третий раз, но главный приз пока не получала.

— Да и сейчас не факт, что выиграю, — не скрывает она. — Я просто решила сделать то, чего раньше никто не делал.

Сколько будет стоить майка с президентом, дизайнер пока не думала. Предложений купить модель ей еще не поступало.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Минске завершается финал конкурса "Мельница моды". Дизайнер из Борисова Светлана Васильева представила на нем свою коллекцию "Родная зямля". Одна из самых...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Ко Дню города в молодежном парке Бобруйска появится Wi-Fi
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика