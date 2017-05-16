Сегодня в Минске завершается финал конкурса «Мельница моды». Дизайнер из Борисова Светлана Васильева представила на нем свою коллекцию «Родная зямля». Одна из самых запоминающихся моделей в ней — майка с изображением Александра Лукашенко.



Коллекция Светланы Васильевой «Родная зямля». Фото: Любовь Стайкина, TUT.BY.

— На каждой из моделей я разместила символы, с которыми ассоциируется наша страна: василек, аист, зубр, золотые колосья. Ну и, конечно же, президент, — Светлана рассказывает, как придумывала коллекцию: — Я много ездила автостопом по России и Украине. Там, когда говоришь, что из Беларуси, всегда спрашивают: «А как Батька поживает?» Вот я и подумала, почему бы не сделать вещь с его изображением. Он ведь тоже символ страны. Авторы любят использовать что-то иностранное, а я решила взять свое.

Идею коллекции, говорит дизайнер, она вынашивала год. А вот пошила быстро. Поместить портрет президента сначала планировала на платье, потом поняла: на майке будет лучше.

— Там символичные цвета, белый, красный, и нейтральные брюки, — поясняет свой выбор Светлана.

— А почему белый, а не зеленый?

— Белый есть в орнаменте. Просто сочетать все цвета в данной модели было бы лишним. Для принта я использовала один из самых известных снимков президента. Обработала его в фотошопе, оставив только контуры.

— Смело.

— Я решила, никто не берет, все боятся, и подумала — стоит попробовать, — продолжает Светлана. — Хотелось сделать что-то такое, чтобы заметили. И сейчас я понимаю, что не ошиблась, потому что действительно заметили. И преподаватели мои бывшие, и даже ведущий («Мельницы моды». — Прим. TUT.BY) сказал: «Какой у вас классный принт».

Как на коллекцию отреагировала публика, дизайнер не видела. Стояла за сценой. Но знакомая, которая была в зале, описала: «Бурно».

— А есть еще идеи сделать нечто похожее?

— Не знаю, посмотрим, какой будет реакция организаторов. До сегодняшнего показа коллекция дорабатывалась, и принт я сделала в самый последний момент, поэтому увидели они его только на подиуме.

В финале «Мельницы моды» Светлана Васильева участвует в третий раз, но главный приз пока не получала.

— Да и сейчас не факт, что выиграю, — не скрывает она. — Я просто решила сделать то, чего раньше никто не делал.

Сколько будет стоить майка с президентом, дизайнер пока не думала. Предложений купить модель ей еще не поступало.