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Студент БГУ выиграл стажировку в IBM

17.05.2017 13:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 мая — Sputnik. Студент-пятикурсник Белгосуниверситета Александр Бажанов победил в международном конкурсе Greatminds, проводимом IT-гигантом IBM, сообщили Sputnik в пресс-службе вуза.

Студент БГУ выиграл стажировку в IBM
© Sputnik / Виктор Толочко
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Конкурс Greatminds ("Великие умы") прошел уже в девятый раз: его победителям IBM предоставляет стажировку от трех до шести месяцев в своих центрах разработки.

"Пятикурсник факультета прикладной математики и информатики БГУ Александр Бажанов одержал победу в Международном конкурсе Greatminds ("Великие умы") корпорации IBM. Александр Бажангов является единственным белорусам, который за девятилетнюю историю состязания смог войти в международную научную группу IBM", — сообщили Sputnik в пресс-службе БГУ.

Как рассказала Sputnik глава пресс-службы БГУ Елена Марцулевич, вуз высоко ценит подобный результат своего студента. "Конечно, нас очень радует, что первый белорус-победителей конкурса такого уровня — именно из БГУ", — призналась Sputnik пресс-секретарь вуза.

В августе Бажанов присоединится к коллективу исследовательской лаборатории IBM в городе Найроби (Кения), где будет работать над проектом "биометрическая идентификация на основе технологии блокчейн".

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Бажангов стал первым белорусом, вошедшим в число лучших за все годы существования международного конкурса.

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