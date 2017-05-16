Студент БГУ выиграл стажировку в IBM

МИНСК, 17 мая — Sputnik. Студент-пятикурсник Белгосуниверситета Александр Бажанов победил в международном конкурсе Greatminds, проводимом IT-гигантом IBM, сообщили Sputnik в пресс-службе вуза.



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Конкурс Greatminds ("Великие умы") прошел уже в девятый раз: его победителям IBM предоставляет стажировку от трех до шести месяцев в своих центрах разработки.

"Пятикурсник факультета прикладной математики и информатики БГУ Александр Бажанов одержал победу в Международном конкурсе Greatminds ("Великие умы") корпорации IBM. Александр Бажангов является единственным белорусам, который за девятилетнюю историю состязания смог войти в международную научную группу IBM", — сообщили Sputnik в пресс-службе БГУ.

Как рассказала Sputnik глава пресс-службы БГУ Елена Марцулевич, вуз высоко ценит подобный результат своего студента. "Конечно, нас очень радует, что первый белорус-победителей конкурса такого уровня — именно из БГУ", — призналась Sputnik пресс-секретарь вуза.

В августе Бажанов присоединится к коллективу исследовательской лаборатории IBM в городе Найроби (Кения), где будет работать над проектом "биометрическая идентификация на основе технологии блокчейн".