Ко Дню города в молодежном парке Бобруйска появится Wi-Fi

В молодежном парке в Бобруйске ко Дню города появятся ротонда, точка доступа Wi-Fi и, возможно, широкоформатный экран, пишет « Вечерний Бобруйск ».



Фото: Александр Чугуев, «Вечерний Бобруйск»

Уже выполнены благоустройство с пешеходными связями, озеленение, установлены скамейки, рассказал директор УКСа Владимир Малятотов.

— Сейчас ведутся работы по устройству входной группы, которая представляет собой колоннаду с двумя арками, расположенную полукругом. Одновременно ведутся работы по установке ротонды — круглой постройки для проведения культурно-массовых мероприятий, — уточнил Малятотов.

Фонтан готов, но запустить его на постоянной основе планируют чуть позже. Установка широкоформатного экрана зависит от наличия средств, так как цена довольно высокая — около 50 тыс. рублей. В скором времени будет подключена точка доступа Wi-Fi. Дополнительным элементом молодежного парка станет спортивное оборудование, предоставленное Олимпийскими комитетом.





Запланированной площадки для пикника может не быть — на ее месте может появиться детское кафе. Позже появится велопарковка. А вот предусмотренной изначально спортивной площадки с трибунами не будет. Как и здания общественного туалета — по крайней мере, пока.

Идею создания молодежного парка в Бобруйске предложил бывший мэр города Андрей Коваленко еще в конце 2014 года. Открытие нового места отдыха планировалось приурочить к Году молодежи, объявленному в Беларуси в 2015 году. Однако из-за экономического кризиса планы относительно этого объекта, как и многих других, пришлось несколько подкорректировать.



