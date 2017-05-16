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Ко Дню города в молодежном парке Бобруйска появится Wi-Fi
17.05.2017 13:13 — Новости Общества | Tut.by
В молодежном парке в Бобруйске ко Дню города появятся ротонда, точка доступа Wi-Fi и, возможно, широкоформатный экран, пишет «
Уже выполнены благоустройство с пешеходными связями, озеленение, установлены скамейки, рассказал директор УКСа Владимир Малятотов.
— Сейчас ведутся работы по устройству входной группы, которая представляет собой колоннаду с двумя арками, расположенную полукругом. Одновременно ведутся работы по установке ротонды — круглой постройки для проведения культурно-массовых мероприятий, — уточнил Малятотов.
Фонтан готов, но запустить его на постоянной основе планируют чуть позже. Установка широкоформатного экрана зависит от наличия средств, так как цена довольно высокая — около 50 тыс. рублей. В скором времени будет подключена точка доступа Wi-Fi. Дополнительным элементом молодежного парка станет спортивное оборудование, предоставленное Олимпийскими комитетом.
Запланированной площадки для пикника может не быть — на ее месте может появиться детское кафе. Позже появится велопарковка. А вот предусмотренной изначально спортивной площадки с трибунами не будет. Как и здания общественного туалета — по крайней мере, пока.
Идею создания молодежного парка в Бобруйске предложил бывший мэр города Андрей Коваленко еще в конце 2014 года. Открытие нового места отдыха планировалось приурочить к Году молодежи, объявленному в Беларуси в 2015 году. Однако из-за экономического кризиса планы относительно этого объекта, как и многих других, пришлось несколько подкорректировать.
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К 29 июня планируют построить ротонду и, возможно, установят широкоформатный экран.
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