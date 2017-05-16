В Беларуси идет активный диалог науки и гражданского общества - Гусаков

Владимир Гусаков. Фото из архива

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси идет активный и живой диалог науки и гражданского общества, заявил сегодня председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков, открывая научно-практический семинар "Философские и социально-политические основы деятельности общественных формирований в Республике Беларусь", который проводит республиканский совет РОО "Белая Русь" на базе Академии наук, передает корреспондент БЕЛТА.

"НАН Беларуси и "Белая Русь" не впервые организуют совместные научно-практические мероприятия. Это уже стало доброй традицией, когда мы с большой заинтересованностью участвуем в обсуждении наиболее важных проблем общественного, политического и духовно-культурного развития нашей страны. В Беларуси идет активный и живой диалог науки и гражданского общества, а подобные семинары стали действенным средством нашего прямого общения, формой обсуждения ряда теоретических и практических проблем развития белорусского общества", - подчеркнул Владимир Гусаков.

На таких семинарах обсуждаются разные темы и проблемы - от воспитания молодежи и совершенствования системы образования до повышения эффективности экономики. "Мир стремительно меняется, а молодое поколение сегодня более мобильно. Но в бесконечном потоке разнообразной информации легко заблудиться, попасть в идеологическую ловушку, поэтому здесь необходим немалый опыт, чтобы разобраться - где ложное, а где истинное. Именно перед общественными организациями стоит задача помочь адаптироваться молодым белорусам к новому миру, сохранить и приумножить ту целостную идеологическую составляющую, которая является базой современной Беларуси", - заявил он.

Владимир Гусаков акцентировал внимание, что совместное мероприятие НАН и "Белой Руси" призвано стать площадкой, на которой будут вырабатываться позитивные сценарии развития событий для гражданского общества. "Кроме того, это место, где должны формироваться ответы на важнейшие вызовы современности. Надеюсь, что семинар станет еще одним ярким событием в процессе совершенствования и становления нового гражданского общества нашей страны", - констатировал председатель Президиума НАН.

В научно-практическом семинаре "Философские и социально-политические основы деятельности общественных формирований в Республике Беларусь" принимают участие ведущие ученые страны, представители гражданского общества и СМИ.-0-