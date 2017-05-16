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На пляжах Гомеля будут работать катамараны и "бананы"

17.05.2017 13:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Подобные устройства, по словам ведущего специалиста областной организации «Белорусского республиканского общества спасания на водах» Сергея Костюченко, смогут работать только в водоемах со стоячей водой, поэтому пункты проката этих аттракционов организуют на пляжах у Любенского и Роповского озер.

В Гомеле и Гомельской области ведется активная подготовка пляжей к купальному сезону: проходят ремонт и покраска пляжного оборудования, уборка сухостойных и ветровальных деревьев в лесных массивах вокруг пляжей, подсыпка песчано-гравийных подъездных дорог, ремонт контейнерных площадок и ежедневная комплексная уборка с вывозом мусора.

В 2017 году в Гомеле организован постоянный пост ОСВОДа на каскаде озер в Центральном районе (микрорайон Волотова). Кроме него в области уже начали нести службу 15 спасательных станций и 11 постоянно действующих постов ОСВОДа. Также к работе будут привлечены около 400 матросов-спасателей (300 постоянных работников и около 100 сезонных).

Все спасательные станции и посты Гомельской областной организации ОСВОД оснащены необходимым оборудованием и медикаментами: моторными лодками, биноклями, спасательными кругами, жилетами, аптечками оказания первой медицинской помощи. Служба уже провела водолазное обследование, очистила от посторонних предметов акватории пляжей. Сотрудниками ОСВОД совместно с МЧС, РОВД, другими взаимодействующими органами разработан и утвержден график проведения рейдов по местам купания граждан. А с наступлением жарких дней с населением будет налажена активная профилактическая и разъяснительная работа о правилах поведения в местах купания.

 
Теги: Гомель
 
 
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В 2017 году в Гомеле организован пост ОСВОДа на каскаде озер в Центральном районе. Кроме него в области начали нести службу 15 спасательных станций и 11 действующих...

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